"Реальна сила": екссекретар РНБО розповів, що може зупинити Путіна

Екссекретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк вважає, що створення в Україні системи територіальної оборони є реальною відповіддю на російську загрозу. На його думку, це сила, яка зможе зупинити президента РФ Володимира Путіна.
Про це Данилюк сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі Україна 24.
"Це і є реальна відповідь на загрозу Путіна. У нас людей, які пройшли реальні військові дії – сотні тисяч. В той час, коли зараз влада навіть боїться озвучити реальні загрози, вони готові захищати. Це реальна сила, яка може зупинити Путіна. І Путін це дуже добре розуміє", – наголосив він.
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За словами екссекретаря РНБО, створення системи територіальної оборони має відбуватися у всій країні.
"Який це дасть сигнал, одразу пояснюю. У нас полюбляють говорити, що жодних перемовин про Україну не має бути без України за столом. Але це відбувається. Чому відбувається? Тому що, зокрема, і наші партнери розуміють, що, якщо не буде України за столом, мало що зміниться. Вони довіряють собі більше, ніж нам. Треба поводитись таким чином, щоб без нас просто не могли бути перемовини. Захід розумітиме, що тут не "соплі", а є армія, територіальна оборона, сотні тисяч озброєних людей, які готові захищати", – сказав він.
Також Данилюк додав, що наші партнери розумітимуть, що якщо дипломатичним шляхом не вдасться залагодити ситуацію, буде дуже серйозна війна, і вони будуть змушені включатися.
"І вони будуть максимально зацікавлені залучати Україну до переговорів, щоб цю війну зупинити", – пояснив він.
Коментуючи можливу реакцію Росії, Данилюк зазначив: "А що думає Кремль – можна собі тільки уявити. Стільки мотивованих людей – підготовлених, озброєних, готових наступної хвилини вийти на захист країни, тоді вартість для Путіна цієї агресії збільшується в рази".
Територіальна оборона
- В Україні з 1 січня 2022 набув чинності закон "Про основи національного спротиву". Документ урегульовує розвиток територіальної оборони, організації руху опору і відповідної підготовки громадян України до національного спротиву.
- Чисельність ЗСУ збільшується на 11 тисяч: 10 тисяч – для військ територіальної оборони та 1 тисяча – для сил спеціальних операцій.
- Сили територіальної оборони виводяться зі складу сухопутних військ ЗСУ й отримають окреме фінансування. Саме їм відводиться провідна роль в організації та виконанні завдань територіальної оборони України.
- Закон визначає такі поняття як "національний спротив", "територіальна оборона", "рух опору", "добровольче формування територіальної громади" тощо.
Загроза вторгнення РФ до України
- Видання The New York Times повідомило, що Росія стягує війська до кордонів України із трьох сторін. На думку американських експертів, ці війська становлять реальну загрозу серйозної ескалації конфлікту з Україною та "відкриття Москвою нового фронту".
- А Bloomberg повідомив, що Росія підтягла до України танки та ППО. Водночас відзначається поки що обмежена кількість російських солдатів на кордоні, але Росія може швидко збільшити їхню кількість, перекинувши великі формування на потягах і літаках.
- Радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Росія у разі вторгнення до України зазнає гучної поразки – загинуть десятки тисяч окупантів. Навіть російські генерали це розуміють і не в захваті від військової авантюри Путіна.
- Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер пояснив, що змусить Путіна припинити війну в Україні. Хазяїн Кремля не йде на мирні переговори, але його можна змусити.