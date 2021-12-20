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Потерь будет больше, чем в 2014-м: в Украине сделали Путину предупреждение

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
20 декабря, 11:03
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Командующий ВМС объяснил, почему Путин за восемь лет до сих пор не пошел на полномасштабную войну
Алексей Неижпапа рассказал, что ждет Путина в Украине. Коллаж "Сегодня"
Алексей Неижпапа рассказал, что ждет Путина в Украине. Коллаж "Сегодня"

Президенту РФ Владимиру Путину сейчас намного сложнее реализовать полномасштабное вторжение в Украину из-за более боеспособной украинской армии. В противном случае оккупанты понесут намного большие потери, чем в 2014 году на Донбассе.

Об этом сказал в интервью УНИАН контрадмирал, командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа.

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По его словам, риск полномасштабной агрессии России против Украины существует с 2014 года и уже восемь лет не исчезает.

"Почему Путин не пошел полной агрессией в 2015, 2016 годах, когда наши мощности были слабее, чем сегодня? Почему не сделал это в 2017-м, 2018-м или 2019-м годах? Почему сейчас? Я так отвечу на ваш вопрос: какое решение в голове у Путина, мы не знаем. Но мы все знаем, что Россия может сделать что угодно. Для РФ человеческая жизнь не имеет цены, там вообще нет каких-либо ценностей", – сказал Неижпапа.

При этом контрадмирал отмечает, что когда у нас будет больше оружия, больше технического ресурса, армия станет еще более сильной, реализовать свой замысел по Украине России будет сложнее.

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"Цена решения Путина о полной агрессии с каждым годом для него увеличивается. В этом смысле наши мощности влияют. Ведь Вооруженные силы Украины 2014 года, Вооруженные силы 2021 и 2022 годов – это разные Вооруженные силы. Наращивание Вооруженными силами ударных возможностей – это фактор сдерживания. Я не Путин, я не знаю, насколько это его удержит. Но мы должны быть готовы", – сказал командующий ВМС.

На вопрос, какие могут быть потери россиян, если они все же примут решение начать полномасштабную агрессию с использованием ракетного оружия и авиации, Неижпапа ответил: "Потери будут больше, чем в 2014-м году. Гораздо больше – в разы".

Угроза вторжения России

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