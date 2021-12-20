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Втрат буде більше, ніж у 2014-му: в Україні зробили Путіну попередження

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
20 грудня, 11:03
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Командувач ВМС пояснив, чому Путін за вісім років досі не пішов на повномасштабну війну
Олексій Неїжпапа розповів, що чекає на Путіна в Україні. Колаж "Сьогодні"
Олексій Неїжпапа розповів, що чекає на Путіна в Україні. Колаж "Сьогодні"

Президенту РФ Володимиру Путіну зараз набагато складніше реалізувати повномасштабне вторгнення в Україну через більш боєздатну українську армію. В іншому разі окупанти зазнають набагато більших втрат, ніж у 2014 році на Донбасі.

Про це сказав в інтерв'ю УНІАН контрадмірал, командувач Військово-Морських сил України Олексій Неїжпапа.

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За його словами, ризик повномасштабної агресії Росії проти України існує з 2014 року і вже вісім років не зникає.

"Чому Путін не пішов повною агресією у 2015, 2016 роках, коли наші потужності були слабшими, ніж сьогодні? Чому не зробив це у 2017-му, 2018-му чи 2019-му роках? Чому зараз? Я так відповім на ваше запитання: яке рішення у голові Путіна, ми не знаємо. Але ми всі знаємо, що Росія може зробити будь-що. Для РФ людське життя не має ціни, там взагалі немає жодних цінностей", – сказав Неїжпапа.

При цьому контрадмірал зазначає, що коли ми матимемо більше зброї, більше технічного ресурсу, армія стане ще сильнішою, реалізувати свій задум щодо України Росії буде складніше.

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"Ціна рішення Путіна про повну агресію з кожним роком для нього збільшується. В цьому сенсі наші потужності впливають. Адже Збройні сили України 2014 року, Збройні сили 2021 року та 2022 року – це різні Збройні сили. Нарощування Збройними силами ударних спроможностей – це фактор стримування. Я не Путін, я не знаю, наскільки це його стримає. Але ми повинні бути готові", – сказав командувач ВМС.

На питання, які можуть бути втрати росіян, якщо вони все ж таки ухвалять рішення розпочати повномасштабну агресію з використанням ракетної зброї та авіації, Неїжпапа відповів: "Втрати будуть більшими, ніж у 2014-му році. Набагато більшими – у рази".

Загроза вторгнення Росії

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