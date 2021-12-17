Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Влада Події

Кулеба назвав найкращий фактор для стримування агресії РФ

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
17 грудня, 12:32
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Протягом року Кремль двічі загострював ситуацію поблизу кордонів України, загроза все ще велика
Кулеба зазначив - загроза агресії нікуди не поділася. Колаж "Сьогодні"
Кулеба зазначив - загроза агресії нікуди не поділася. Колаж "Сьогодні"

Сильна Україна з потужною армією – це найкращий фактор, щоб відбити у Росії бажання нападати на нашу країну. Хоча загроза вторгнення все ще залишається високою.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Реклама

Він нагадав, що протягом року Кремль двічі загострював ситуацію поблизу кордонів України.

"Росія продовжує загострювати ситуацію з безпекою вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій. Йдеться про масштабне стягування військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення до України наприкінці цієї осені, які продовжуються і зараз в Україні", – сказав Кулеба.

За його словами, найкращою відповіддю на агресивні плани Кремля є зміцнення обороноздатності країни, а для цього Україна перебуває у постійному контакті із союзниками. Так, наприклад, Київ працює над тим, щоб військова допомога США збільшилася до 1 млрд дол. щорічно (2022 року очікується 756 млн).

"Сильна Україна – найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, військове обладнання, засоби та навчання", – сказав міністр.

Загроза вторгнення Росії

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,0
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
13,7
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,4
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
11,4
5
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
7,5
6
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,2
7
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,0
8
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,2
9
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,2
10
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,0
12
Партія Шарія Партія Шарія
3,1
13
Самопоміч Самопоміч
2,1
14
Голос Голос
1,8
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

53 362

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти