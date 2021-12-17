Кулеба назвав найкращий фактор для стримування агресії РФ

Протягом року Кремль двічі загострював ситуацію поблизу кордонів України, загроза все ще велика

Кулеба зазначив - загроза агресії нікуди не поділася. Колаж "Сьогодні"

Сильна Україна з потужною армією – це найкращий фактор, щоб відбити у Росії бажання нападати на нашу країну. Хоча загроза вторгнення все ще залишається високою.

Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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Він нагадав, що протягом року Кремль двічі загострював ситуацію поблизу кордонів України.

"Росія продовжує загострювати ситуацію з безпекою вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій. Йдеться про масштабне стягування військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення до України наприкінці цієї осені, які продовжуються і зараз в Україні", – сказав Кулеба.

За його словами, найкращою відповіддю на агресивні плани Кремля є зміцнення обороноздатності країни, а для цього Україна перебуває у постійному контакті із союзниками. Так, наприклад, Київ працює над тим, щоб військова допомога США збільшилася до 1 млрд дол. щорічно (2022 року очікується 756 млн).

"Сильна Україна – найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, військове обладнання, засоби та навчання", – сказав міністр.

Загроза вторгнення Росії