Кулеба назвав найкращий фактор для стримування агресії РФ

Сильна Україна з потужною армією – це найкращий фактор, щоб відбити у Росії бажання нападати на нашу країну. Хоча загроза вторгнення все ще залишається високою.
Про це сказав на брифінгу міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Він нагадав, що протягом року Кремль двічі загострював ситуацію поблизу кордонів України.
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"Росія продовжує загострювати ситуацію з безпекою вздовж кордону України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму. Цього року Москва вже вдалася до двох загрозливих та безпрецедентно масштабних ескалацій. Йдеться про масштабне стягування військ до кордонів навесні та нові загрози вторгнення до України наприкінці цієї осені, які продовжуються і зараз в Україні", – сказав Кулеба.
За його словами, найкращою відповіддю на агресивні плани Кремля є зміцнення обороноздатності країни, а для цього Україна перебуває у постійному контакті із союзниками. Так, наприклад, Київ працює над тим, щоб військова допомога США збільшилася до 1 млрд дол. щорічно (2022 року очікується 756 млн).
"Сильна Україна – найкращий фактор стримування Росії від військової агресії. Саме тому дипломати наполегливо працюють над посиленням українського війська, залучаючи нову зброю, нові технології, військове обладнання, засоби та навчання", – сказав міністр.
Загроза вторгнення Росії
- Кремль продовжує вживати гібридних заходів для дестабілізації внутрішньополітичної ситуації в Україні і регулярно брязкає зброєю. У Міністерстві оборони заявили, що окупанти спеціально демонстративно перекидають солдатів та техніку поблизу наших кордонів.
- Як казав міністр оборони Олексій Резніков, багато російських солдатів повернуться в трунах, якщо Москва накаже напасти на Україну. Водночас він вважає, що Україна не є кінцевою метою Путіна.
- У свою чергу президент Володимир Зеленський оцінив наслідки великої війни з РФ. Він зазначив, що українська армія дуже сильна, але російська набагато більша.