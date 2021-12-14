"Багато російських солдатів повернуться в трунах": Резніков про російське вторгнення

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Росія зважиться на повномасштабний напад на Україну, це стане катастрофою для обох сторін. За його словами, буде багато жертв як з української сторони, так і з російської.
Про це повідомляє видання Politico.
"Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів повертатимуться додому в трунах і це покажуть канали у Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа", – сказав міністр.
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Водночас Резніков висловив абсолютну впевненість, що українці боротимуться, щоб захистити свої землі, свої життя та майбутнє своїх дітей.
"У нас є 200 тисяч резервістів, 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни. 400 тисяч... просто порахуйте", – зазначив міністр, нагадавши про ще близько 250 тисяч військовослужбовців Збройних сил.
На думку глави Міноборони Україна не є кінцевою метою російського президента Володимира Путіна, а оскільки країна є географічним центром Європи, то війна прийде на весь континент. Резніков вважає, що Путін хоче показати Європі, на що здатна Росія.
"Ми лише частина, квадрат на шахівниці великих російських амбіцій", – додав він.
Загроза вторгнення РФ в Україну
- Видання The Washington Post і Bild майже одночасно опублікували "карти вторгнення" російської армії в Україну. Як зазначають ЗМІ, Росія планує розпочати наступ на початку 2022 року, "але Путін ще вирішив".
- Днями у Пентагоні заявили, що кількість військ РФ на кордоні з Україною збільшилась. У Міністерстві оборони США провели зустріч, присвячену ситуації навколо України.
- Міністр оборони Олексій Резніков пояснив, як зірвати напад РФ на Україну. Він наголосив, що нинішня історія з ескалацією схожа на весняну, але ніхто точно не знає, що в головах "російських вождів".
- Крім того, генерал назвав найстрашнішу зброю РФ.