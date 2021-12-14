"Багато російських солдатів повернуться в трунах": Резніков про російське вторгнення

Україна не є кінцевою метою Путіна, вважає міністр оборони

Міністр оборони Олексій Резніков. Фото: колаж "Сьогодні"

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що якщо Росія зважиться на повномасштабний напад на Україну, це стане катастрофою для обох сторін. За його словами, буде багато жертв як з української сторони, так і з російської.

Про це повідомляє видання Politico.

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"Це буде українська кров, це буде російська кров. Багато російських солдатів повертатимуться додому в трунах і це покажуть канали у Facebook, Instagram, Telegram. Це буде катастрофа", – сказав міністр.

Водночас Резніков висловив абсолютну впевненість, що українці боротимуться, щоб захистити свої землі, свої життя та майбутнє своїх дітей.

"У нас є 200 тисяч резервістів, 400 тисяч ветеранів українсько-російської війни. 400 тисяч... просто порахуйте", – зазначив міністр, нагадавши про ще близько 250 тисяч військовослужбовців Збройних сил.

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На думку глави Міноборони Україна не є кінцевою метою російського президента Володимира Путіна, а оскільки країна є географічним центром Європи, то війна прийде на весь континент. Резніков вважає, що Путін хоче показати Європі, на що здатна Росія.

"Ми лише частина, квадрат на шахівниці великих російських амбіцій", – додав він.

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