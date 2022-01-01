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"Фактически объявил нам ультиматум": Луценко назвал две цели Путина по Украине

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
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1 января, 22:16
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Кремль пытается внедрить в Украину раковую опухоль, которая будет разъедать страну изнутри
Луценко объяснил, чего добивается Путин. Коллаж "Сегодня"
Луценко объяснил, чего добивается Путин. Коллаж "Сегодня"

Президент России Владимир Путин практически окружил Украину войсками, чтобы добиться отказа от членства в НАТО и согласиться на автономии т.н. "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны.

Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале Украина 24 сказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.

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По его словам, совершенно очевидно, чего хочет хозяин Кремля от Украины.

"Он фактически объявил нам ультиматум. Он хочет, чтобы мы отказались от курса на НАТО и Европейский Союз. Это ему не удастся, потому что это норма украинской Конституции. Более того – это защищенная статья, которую можно изменить только на референдуме... Позиция вторая, гораздо опаснее. Он хочет так называемую федерацию с автономными образованиями террористических "республик", что означает в переводе на человеческий язык, чтобы мы за свой счет в украинском государстве содержали две "республики", которые ненавидят нас и хотят нас уничтожить … Это раковая опухоль, которую хотят всунуть в наш организм", – сказал Луценко.

Политик уверен, что если бы Украина поддалась на условия относительно "Л/ДНР", то ждальше Путин захотел бы сделать "народные республики" в Харькове, на Закарпатье, в Черкассах и т.д.

"Это просто отложенный путь к развалу страны", – подчеркнул экс-генпрокурор.

Что еще говорил Луценко об РФ

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