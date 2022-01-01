"Фактически объявил нам ультиматум": Луценко назвал две цели Путина по Украине

Президент России Владимир Путин практически окружил Украину войсками, чтобы добиться отказа от членства в НАТО и согласиться на автономии т.н. "ДНР" и "ЛНР" в составе нашей страны.
Об этом в эфире программы "Народ против" на телеканале Украина 24 сказал бывший генеральный прокурор Юрий Луценко.
По его словам, совершенно очевидно, чего хочет хозяин Кремля от Украины.
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"Он фактически объявил нам ультиматум. Он хочет, чтобы мы отказались от курса на НАТО и Европейский Союз. Это ему не удастся, потому что это норма украинской Конституции. Более того – это защищенная статья, которую можно изменить только на референдуме... Позиция вторая, гораздо опаснее. Он хочет так называемую федерацию с автономными образованиями террористических "республик", что означает в переводе на человеческий язык, чтобы мы за свой счет в украинском государстве содержали две "республики", которые ненавидят нас и хотят нас уничтожить … Это раковая опухоль, которую хотят всунуть в наш организм", – сказал Луценко.
Политик уверен, что если бы Украина поддалась на условия относительно "Л/ДНР", то ждальше Путин захотел бы сделать "народные республики" в Харькове, на Закарпатье, в Черкассах и т.д.
"Это просто отложенный путь к развалу страны", – подчеркнул экс-генпрокурор.
Что еще говорил Луценко об РФ
- Недавно Луценко говорил, что в 2014 году после вторжения РФ в Украину Кремль хотел сделать Медведчука губернатором на Донбассе. Также Москва планировала дестабилизировать ситуацию на всей территории страны, а не только на юго-востоке.
- Кроме того, Луценко рассказывал об отказе Зеленскому помочь с Путиным. Экс-генпрокурор поделился воспоминаниями о своем разговоре с президентом Украины.
- Тем временем сам Путин попал в нелепую ситуацию со своим новогодним обращением к россиянам. Пользоатели Сети заметили странно надетое пальто и предположили, что там бронежилет.