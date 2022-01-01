"Фактично оголосив нам ультиматум": Луценко назвав дві цілі Путіна щодо України

Президент Росії Володимир Путін практично оточив Україну військами, щоб домогтися відмови від членства в НАТО та погодитися на автономії т.зв. "ДНР" та "ЛНР" у складі нашої країни.
Про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Україна 24 сказав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.
За його словами, абсолютно очевидно, чого хоче господар Кремля від України.
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"Він фактично оголосив нам ультиматум. Він хоче, щоб ми відмовилися від курсу на НАТО і Європейський Союз. Це йому не вдасться, тому що це норма української Конституції. Більше того – це захищена стаття, яку змінити можна тільки на референдумі... Позиція друга. набагато небезпечніша – він хоче так званої федерації з автономними утвореннями терористичних "республік", що означає в перекладі на людську мову, щоб ми за свій рахунок в українській державі утримували дві "республіки", які ненавидять нас і хочуть нас знищити... Це ракова пухлина, яку хочуть засунути до нашого організму", – сказав Луценко.
Політик упевнений, що якби Україна піддалася на умови щодо "Л/ДНР", то Путін захотів би зробити "народні республіки" у Харкові, на Закарпатті, у Черкасах тощо.
"Це просто відкладений шлях до розвалу країни", – наголосив ексгенпрокурор.
Що ще казав Луценко про РФ
- Нещодавно Луценко говорив, що у 2014 році після вторгнення РФ в Україну Кремль хотів зробити Медведчука губернатором на Донбасі. Також Москва планувала дестабілізувати ситуацію по всій території країни, а не лише на південному сході.
- Крім того, Луценко розповідав про відмову Зеленському допомогти з Путіним. Ексгенпрокурор поділився спогадами про свою розмову із президентом України.
- Тим часом сам Путін потрапив у безглузду ситуацію зі своїм новорічним зверненням до росіян. Користувачі Мережі помітили дивно одягнене пальто і припустили, що там бронежилет.