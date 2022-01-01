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"Фактично оголосив нам ультиматум": Луценко назвав дві цілі Путіна щодо України

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
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1 січня, 22:16
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Кремль намагається засунути в Україну ракову пухлину, яка роз'їдатиме країну зсередини
Луценко пояснив, чого домагається Путін. Колаж "Сьогодні"
Луценко пояснив, чого домагається Путін. Колаж "Сьогодні"

Президент Росії Володимир Путін практично оточив Україну військами, щоб домогтися відмови від членства в НАТО та погодитися на автономії т.зв. "ДНР" та "ЛНР" у складі нашої країни.

Про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі Україна 24 сказав колишній генеральний прокурор Юрій Луценко.

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За його словами, абсолютно очевидно, чого хоче господар Кремля від України.

"Він фактично оголосив нам ультиматум. Він хоче, щоб ми відмовилися від курсу на НАТО і Європейський Союз. Це йому не вдасться, тому що це норма української Конституції. Більше того – це захищена стаття, яку змінити можна тільки на референдумі... Позиція друга. набагато небезпечніша – він хоче так званої федерації з автономними утвореннями терористичних "республік", що означає в перекладі на людську мову, щоб ми за свій рахунок в українській державі утримували дві "республіки", які ненавидять нас і хочуть нас знищити... Це ракова пухлина, яку хочуть засунути до нашого організму", – сказав Луценко.

Політик упевнений, що якби Україна піддалася на умови щодо "Л/ДНР", то Путін захотів би зробити "народні республіки" у Харкові, на Закарпатті, у Черкасах тощо.

"Це просто відкладений шлях до розвалу країни", – наголосив ексгенпрокурор.

Що ще казав Луценко про РФ

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