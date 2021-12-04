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"Була істерика": Луценко розповів про відмову Зеленському допомогти з Путіним

Наталія Магдик Наталія Магдик
4 грудня, 15:05
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Луценко розповів подробиці
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Екс-генпрокурор Юрій Луценко після ефіру Савіка Шустера розповів, що у проекті був керівник угод із вивезення Цемаху з "ДНР" до Києва. Про це він розповів на своїй сторінці у Facebook .

Водночас, керівник управління департаменту контррозвідки Червінський заявив, що пізніше Цемаха віддали РФ, а самого пана Червінського звільнили відразу після розмови Зеленського та Путіна.

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Що сказав Луценко

Голландська прокуратура розглядала цемахи як свідка, чий допит був "максимально важливим" (внизу – фото одного з листів голландського прокурора).

За його словами, він довів це до відома до Зеленського у присутності Богдана та Єрмака. Також він зазначив, що Зеленський та Єрмак всіляко умовляли його організувати передачу Цемаху РФ. Луценко відмовився.

Крім того, за кілька днів була телефонна розмова з головною державою. В істеричній формі він вимагає віддати Цемаху Путіну. "Я знову відмовився", – сказав Луценко.

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За словами Луценка, Зеленський сказав, що "його дні на посаді – недовгі. Я сказав: скільки їх не є, але до останнього я відстоюватиму необхідність засудження російських терористів і лише після вироку – організації обміну", – зазначив політик.

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