"Была истерика": Экс – генпрокурор Луценко рассказал об отказе Зеленскому помочь с Путиным

Луценко рассказал подробности

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Экс-генпрокурор Юрий Луценко после эфира Савика Шустера, рассказал, что в проекте был руководитель сделок по вывозу Цемаха из "ДНР" в Киев. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

В тоже время, руководитель управления департамента контрразведки Червинский заявил, что позже Цемаха отдали РФ, а самого господина Червинского уволили сразу после разговора Зеленского и Путина.

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Что сказал Луценко

Голландская прокуратура рассматривала цемаха как свидетеля, чей допрос был "максимально важным" (внизу – фото одного из писем голландского прокурора).

По его словам, он довел это до сведения до Зеленского в присутствии Богдана и Ермака. Также он отметил, что Зеленский и Ермак всячески уговаривали его организовать передачу Цемаха РФ. Луценко отказался.

Кроме того, через несколько дней был телефонный разговор с главной государства. В истерической форме он потребовал отдать Цемаху Путину. "Я снова отказался", – сказал Луценко.

По слова Луценко, Зеленский сказал, что "его дни в должности" – недолгие. Я сказал: сколько их не существуют, но до последнего я буду отстаивать необходимость осуждения российских террористов и только после приговора – организации обмена", – отметил политик.