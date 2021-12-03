Офицер разведки погиб во время операции по Цемаху – подробности

В эфире полковник Службы безопасности Украины рассказал подробности

Владимир Цемах / Фото: AFP

Операция по аресту главного свидетеля выстрела из Бука по гражданскому самолету Боинг 777 17 июля 2014 года – Владимира Цемаха – стоила жизни старшему группы по его захвату.

Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины Роман Червинський в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Что произошло

"Была придумана легенда. Мы подготовили легенду, по которой мы перевозили больного человека, который находится под наркозом. Обошли три их блокпоста и эта легенда сработала. Цемах был на заднем сидении автомобиля, рядом было инвалидное кресло. Он был немного без сознания. Вел себя адекватно, выполнял все команды", – рассказал Червинський.

"Старший группы, офицер разведки, погиб – он попал на мину, но Цемах был доставлен. Мы на автомобиле подъехали до самой линии разграничения. Мы пересадили Цемаха в инвалидное кресло. Там была небольшая тропа, по которой ходили местные – по этой тропе мы и выехали через линию соприкосновения. С той стораны нас встречали офицеры, они забрали его и доставил уже в Киев", – добавил Червинський.

Несмотря на эту героическую операцию тот же Червинський был уволен со службы. Почему, Роман Червинський не знает ответа на этот вопрос.