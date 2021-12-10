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Медведчука хотели сделать губернатором на Донбассе: что еще планировала Россия

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
10 декабря, 09:56
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Москва хотела дестабилизировать ситуацию на всей территории страны, сказал экс-генпрокурор Юрий Луценко
Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"
Виктор Медведчук. Фото: коллаж "Сегодня"

В 2014 году во время переговоров с Украиной Россия предлагала сделать руководителем Донецкой области Виктора Медведчука. Тогда Москва хотела вывести регионы из конституционного статуса областей и превратить их в "край".

Об этом заявил украинский политик, экс-генпрокурор и экс-глава МВД Юрий Луценко в эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале 1+1.

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"Она (Москва – Ред.) хотела не только согласования прокурора области или начальника милицейского главка области, но и полного независимого назначения всех силовых вертикалей до последнего рядового. Это очень отличалось от того, что имела Автономная республика Крым. Там действительно замминистра нужно было согласовывать с крымским парламентом", — сказал он.

Луценко считает, что Кремль хотел подобными изменениями дестабилизировать ситуацию на всей территории Украины.

"Там требовалось совсем другое. Фактически на тот момент Москва уже предлагала нам внутри государства Украина создать раковую опухоль особых образований, которые бы за собой повлекли такие же образования в других областях", — подытожил он.

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Четыре требования России

Народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич впервые рассказал, что в 2014 году, сразу после трагических событий в Иловайске, беседовал с тогдашним послом России в Украине Михаилом Зурабовым по поводу ситуации на Донбассе. Он утверждает, что тогда можно было договориться с РФ на "приемлемых для Украины условиях".

Шуфрич назвал 4 главных требования, которые якобы озвучивала РФ:

  • должность губернатора согласовывается с президентом Украины и ОГА Луганской и Донецкой областей, давалось три персоны на выбор;
  • таким же образом назначаются руководители областной милиции;
  • прокурора согласовывает таким же образом с генпрокурором областной совет;
  • право использовать русский язык на территории, на которой проголосует облсовет.

Ранее мы сообщали, что в начале октября куму Путина (Виктору Медведчуку) сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям ("ЛНР"/"ДНР").

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Также напомним, в начале этого года СНБО ввел санкции против нардепа Виктора Медведчука, его супруги Оксаны Марченко и активов, которыми они владеют.

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