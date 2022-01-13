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"Особый случай": экс-посол США рассказал, чего боится Путин

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
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13 января, 08:50
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Джон Хербст объяснил, почему Кремль не решается на вторжение в Украину
Джон Хербст (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"
Джон Хербст (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин, вероятно, не начнет масштабного вторжения в Украину, поскольку понимает, что это грозит серьезными санкциями Запада против РФ и усилением вооружения Украины.

Такое мнение выразил директор Центра Евразии Атлантического совета, посол США в Украине в 2003-2006 годах Джон Хербст, передает Интерфакс.

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"Я, по крайней мере, несколько оптимистично настроен, что мы не увидим запуска (лидером РФ Владимиром. — Ред.) Путиным масштабного вторжения в Украину с его 100 тыс. военных", — отметил он.

Экс-посол не исключил, что возможна ограниченная военная операция.

"Но я считаю, что он (Путин. — Ред.) боится даже возможного ответа Запада, если он начнет атаку, например, на остров Змеиный или если он доберется до Северо-Крымского водного канала. Я думаю, он понимает, что будут очень серьезные санкции и увеличение поставок оружия для Украины, и будет усиление сил НАТО на востоке", — сказал Хербст.

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Экс-посол добавил, что вряд ли удастся согласовать отключение от платежной системы SWIFT, но возможны санкции против вторичного рынка долговых обязательств России.

Он выразил убеждение в том, что команда президента США Джозефа Байдена серьезно настроена относительно масштабных экономических санкций против РФ.

"Они сделали отличную работу по координации с ЕС, чтобы удостовериться, что это произойдет. SWIFT (отключение от платежной системы SWIFT. – Ред.) – это особый случай из-за его огромных последствий для общей международной финансовой системы. Я этого не исключаю, но все еще говорю, что это будет тяжело протолкнуть", – отметил Хербст.

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Он добавил, что второй мерой, которую обсуждала администрация Байдена, являются санкции против вторичного рынка долговых обязательств России.

"Это по-настоящему наказывающая санкция, которая сделает много из того, что может также сделать SWIFT", – пояснил он.

Угроза вторжения РФ в Украину

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