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Даже если не договоримся. Что нужно срочно обсудить на нормандской встрече

Богдан Аминов Богдан Аминов Руководитель раздела "Власть" Анна Ткаченко Анна Ткаченко ведущий редактор раздела "Власть"
30 сентября, 11:02
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Приостановить обсуждение в нормандском формате – не лучший вариант, уверен экс-глава МИД Украины Константин Грищенко
Есть ли смысл в нормандской встречи до ухода Меркель с поста канцлера, даже если не ожидается видимого результата?
Есть ли смысл в нормандской встречи до ухода Меркель с поста канцлера, даже если не ожидается видимого результата? / Фото: Коллаж: Сегодня, ukrinform.ua

Украина должна провести нормандскую встречу хотя бы для того, чтобы не останавливать сам процесс обсуждения проблем по Донбассу. Отсутствие каких-либо переговоров – это хуже, чем провести саммит вне зависимости от результата, рассказал бывший министр иностранных дел Украины (2003-2005 и 2010-2012 гг.) Константин Грищенко в комментарии "Сегодня".

"Приостановление на два года самого процесса обсуждения проблем – для Украины не лучший вариант. И именно поэтому необходимо восстановить обсуждения в рамках "нормандского формата", каким бы ни был их результат", – говорит экс-министр.

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К слову, Россия повторяет как мантру тезис "встреча ради встречи не нужна". В сентябре это снова озвучил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Еще можно встретить позицию "нет тем для обсуждения", которую использует Москва.

Дело в том, что Украина и Россия на протяжении двух лет обвиняют друг друга в невыполнении парижского коммюнике по Донбассу, подписанного в декабре 2019 года. Тогда еще "нормандская четверка" договорилась встретиться через четыре месяца, когда будет достигнут результат по всем пунктам документа.

Но Константин Грищенко убежден, что и без этого лидерам государств есть о чем говорить: "Что может быть хуже тишины? Есть тишина, как в церкви, а есть, как в гробу. И в данном случае есть желание, чтобы прозвучало хоть что-то. Хотя бы провести аудит того, где, кто и что сделал за два года после Парижского саммита".

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К слову, редакция "Сегодня" проанализировала ситуацию в расширенном материале: согласится ли Путин на встречу в нормандском формате до Нового года? Ведь появился новый аргумент: последнее участие в саммите Ангелы Меркель – уходящего канцлера Германии, которого в дипломатических кругах называют архитектором Минских соглашений по Донбассу.

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