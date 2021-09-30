"Личный проект Меркель" – согласится ли Путин на "нормандскую встречу" до Нового года

Ангела Меркель была архитектором Минских соглашений

Украина ведет работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась при еще действующем канцлере ФРГ Ангеле Меркель. Фото: коллаж "Сегодня"

Офис президента Украины хочет провести новую "нормандскую встречу" по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе до завершения каденции канцлера Германии Ангелы Меркель. Сайт "Сегодня" выяснил, насколько важна роль лидера ФРГ в переговорах и могут ли они состояться в ближайшее время.

Два года в тупике

В декабре 2019 года в Париже прошла встреча лидеров Украины, России, ФРГ и Франции. Главы государств обсудили конфликт на Донбассе и выступили за перемирие, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с Минскими договоренностями и закрепление формулы Штайнмайера. Однако большая часть пунктов соглашения "нормандской четверки" так и осталась нереализованной до сих пор. При этом стороны переговоров постоянно обвиняют друг друга в невыполнении своих обязательств.

Реклама

В Украине говорят – чтобы выйти из тупика, необходимо провести новый "нормандский саммит", однако здесь возникло новое обстоятельство – канцлер Германии Ангела Меркель, которая принимала активное участие в нормандских переговорах по Донбассу и во многом поддерживала позицию Украины, уходит в отставку.

В декабре 2019 года в Париже прошла встреча лидеров Украины, России, ФРГ и Франции. Фото: EPA/Ian Langsdon/Pool

Россия не слышит предложение Украины

Как заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV, сейчас Украина ведет активную работу над тем, чтобы встреча лидеров "Нормандской четверки" состоялась еще при действующем канцлере Германии Ангеле Меркель.

Реклама

"Продолжаются консультации в "Нормандском формате", они постоянно проходят как в виде видеоконференций, так и в реальных встречах между различными сторонами. Но мы знаем, что происходят и между немцами и россиянами, между французами и россиянами. Мы работаем над тем, чтобы такая встреча состоялась еще до конца каденции госпожи Меркель. И мы считаем, что было бы очень справедливо. Потому что она действительно очень много для этого сделала. И на сегодняшний день мы имеем двух свидетелей, которые присутствовали при подписании Минских договоренностей. Поэтому для нас очень важно, чтобы такая встреча состоялась в ближайшее время", – отметил Ермак.

Глава Офиса президента также добавил, что соответствующие предложения передаются и в Кремль, но там их не слышат.

"Это важно, чтобы переговоры состоялись. Но официальных лиц России постоянно не устраивает повестка дня. Но, если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать", – сказал Ермак.

Реклама

Андрей Ермак: "Если есть желание прекратить войну, надо садиться и разговаривать" / Фото: Офис Президента Украины

Почему новая "нормандская встреча" важна

Бывший министр иностранных дел Украины (2003-2005 и 2010-2012 гг.) Константин Грищенко считает проведение новых переговоров лидеров стран-участниц "нормандского формата" крайне важной.

"Что может быть хуже тишины? Есть тишина, как в церкви, а есть, как в гробу. И в данном случае есть желание, чтобы прозвучало хоть что-то. Хотя бы провести аудит того, где, кто и что сделал за два года после Парижского саммита", – говорит он "Сегодня".

По мнению Грищенко, новая встреча не обязательно должна быть "прорывной".

"Приостановление на два года самого процесса обсуждения проблем – для Украины не лучший вариант. И именно поэтому необходимо восстановить обсуждения в рамках "нормандского формата", каким бы ни был их результат", – говорит экс-министр.

Константин Грищенко: "Новая встреча не обязательно должна быть "прорывной" / Фото: МИД Украины

Почему участие Меркель важно для Украины

Политолог Алексей Якубин считает, что присутствие Меркель на встрече безусловно является значимым.

"Нормандский формат" во многом личный проект Ангелы Меркель. Она же была архитектором Минских соглашений. Если ее не будет, Владимир Путин останется единственным участником первой "нормандской встречи", – говорит "Сегодня" политолог.

Эксперт также отмечает, что существует большая вероятность, что следующим канцлером Германии станет кандидат от социал-демократической партии Олаф Шольц, а не протеже Меркель Армин Лашет.

"У социал-демократов может быть более жесткая политика в отношении Украины. Еще при Меркель они контролировали МИД ФРГ и настаивали на выполнении Украиной условия формулы Штайнмайера, которая нас не устраивает. Теперь же "эсдэки" могут получить еще больше власти. Поэтому Украина спешит провести встречу во время каденции Меркель", – объясняет политолог.

Алексей Якубин: "Нормандский формат" во многом личный проект Ангелы Меркель" / Фото: Facebook

Каковы шансы на встречу в ближайшее время

Ангела Меркель, будучи основателем "нормандских встреч", стала их ключевым участником, в следствие чего Берлин начал выполнять главную роль в организации саммита. Вероятно, что именно в столице ФРГ и состоится следующая встреча лидеров "нормандской четверки".

Константин Грищенко уверен, что вероятность встречи можно оценивать в том случае, если будет понятна позиция России и готовность президента Путина к такой встрече.

"Пока Москва не проявляет готовности к ее проведению. Но заявлять о готовности и желании Украины провести такую ​​встречу необходимо. Это создает определенное давление на российскую сторону. Но сейчас трудно спрогнозировать конкретное время, когда встреча может состояться", – сказал нам бывший глава МИД Украины.

Он также добавил, что Украине необходимо возобновление диалога.

"И здесь вопрос не в Меркель – будет она присутствовать или нет. Если мы будем думать, каким образом проводить такую ​​встречу после Меркель, то надо понимать, что несколько месяцев займет процесс формирования новой коалиции в правительстве Германии, а после этого еще несколько месяцев, пока новый канцлер ознакомится с предметом встречи. По этим причинам это может затянуться еще очень и очень надолго", – добавил экс-министр.

Политолог Якубин также сомневается, что встреча может пройти в ближайшее время.

"Для реализации встречи необходимы продвижения по тем вопросам, которые обсуждались на переговорах в Париже. К сожалению, их нет. О чем говорить? Провести встречу ради встречи? На это не согласится даже Германия", – убежден Якубин.

В то же время политолог-международник Антон Кучухидзе уверен, что встреча в "нормандском формате" может состояться до окончания правления Германией Ангелой Меркель.

"Это абсолютно реально по одной простой причине: прошлая коалиция в Германии собиралась на протяжении пяти с половиной месяцев. Пока не будет нового правительства, свои полномочия будет выполнять нынешнее под руководством Меркель. Потому "нормандская четверка" вполне может собраться с госпожой Меркель", – говорит "Сегодня" Кучухидзе.

Антон Кучухидзе: "Нормандская четверка" может собраться с госпожой Меркель" / Фото: Facebook

Бывший министр иностранных дел Украины (2014-2019 гг.) Павел Климкин уверен, что встреча нужна, но с определенными условиями.

"Но для меня важен не сам факт встречи, потому что уже были встречи в Париже, и что нам с этой встречи, как говорится? А если мы договоримся о продвижении, и это должен также быть разговор с американцами серьезный – это тогда одна история, а если не договоримся – это фактически только встреча для встречи, то для чего проводить и потом давать шанс говорить: "Вот видите – опять ни о чем не договорились", и обвинять Украину", – говорит "Сегодня" Климкин.

По его словам, именно США может надавить на Россию, чтобы она участвовала во встрече.

"Сейчас козыри в руках у американцев – только они могут надавить на Путина. Будет общаться Нуланд, происходят другие контакты. Путин согласится на эту встречу, только если будет понимать выгоду для себя. Ну а мы сейчас в тупике, и у нас маневры без американцев, как бы мы ни говорили о субъектности, очень ограничены", – отмечает экс-министр.

Павел Климкин: "США может надавить на Россию, чтобы она участвовала во встрече" / Фото: Facebook

Призыв к встрече – сигнал Путину

Бывший вице-премьер Украины по вопросам европейской интеграции (2005 г.) Олег Рыбачук отмечает, что в ходе переговоров в "нормандском формате" может состояться мини-встреча Зеленского и Путина.

"Эта встреча может состояться только после того, как на нее пойдет Кремль. Сегодня заявление Ермака – это некая демонстрация миру, что Украина готова к переговорам, но Россия не хочет. Но, если гипотетически эта встреча состоится, то, я думаю, будет попытка провести какие-то мини-переговоры между Зеленским и Путиным", – говорит нам Рыбачук.

Олег Рыбачук: "В ходе "нормандской встречи" могут состояться мини-переговоры Зеленского и Путина" / Фото: Facebook

Нормандской формат