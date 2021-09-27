Меркель и Украина. Блокировала путь в НАТО, но помогала с Россией

Канцлер Германии в первую очередь думает об интересах ФРГ, в сфере которых есть Украина, говорят эксперты. Но так было не всегда

Ангела Меркель сделала много для того, чтобы в Украине был мир и стабильность. Фото: коллаж "Сегодня"

Ангела Меркель 16 лет возглавляла правительство Германии. После выборов в Бундестаг 26 сентября и формирования новой коалиции она уйдет с должности канцлера ФРГ. Сайт "Сегодня" вспомнил основные позитивные и негативные моменты политики Меркель в отношении Украины.

Украина вышла из слепой зоны

Ангела Меркель стала канцлером в ноябре 2005-го и в течение первых двух сроков ее управления Украина не была топ-темой в повестке дня ФРГ. Меркель застала четырех лидеров Украины: Виктора Ющенко, Виктора Януковича, Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

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Во время президентства Ющенко и Януковича в немецко-украинских отношениях не было весомых прорывов. Евромайдан, аннексия Крыма Россией и война на Донбассе кардинально изменили ситуацию. Украина вышла из слепой зоны Германии и Меркель.

Первый визит в Киев

21 июля 2008 года Ангела Меркель посетила Киев. Это был первый визит главы немецкого правительства в Украину после "оранжевой" революции. Несмотря на то, что в 2004 году в Германии к Украине относились с большой симпатией, и даже Ангела Меркель тогда во время заседания в Бундестаге положила перед собой на стол оранжевый апельсин в знак поддержки "Оранжевой революции", встречу с Ющенко немецкая сторона несколько раз откладывала.

Одной из причин напряженных отношений между Берлином и Киевом был отказ Украине в получении плана действий по членству в НАТО, инициатором которого была Меркель.

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Виктор Ющенко встретил Ангелу Меркель с цветами / Фото: Официальный сайт президента Украины

Украина и НАТО

В апреле 2008 года на саммите НАТО в Бухаресте Украине и Грузии отказали в получении ПДЧ в Альянсе. Роль канцлера Германии была одной из ключевых. Меркель проголосовала "против".

Бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил о "шокировавшей" его тогда позиции канцлера Германии.

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"Мы собрались – семь-восемь президентов – и пошли к Меркель. Состоялся очень короткий, минут на пять, диалог. Меркель указала на то, что проект НАТО на тот момент разделяла только треть украинцев, и это останавливало западные страны в дальнейшей интеграции. Наш разговор на этом закончился. Для меня аргументы, которые Меркель высказала тогда, до сегодняшнего дня не приняты и неприемлемы", – рассказал Ющенко в интервью телеканалу "Украина 24".

На саммите НАТО в Бухаресте между Ющенко и Меркель состоялся короткий диалог / Фото: Официальный сайт президента Украины

Меркель и Тимошенко

В 2012 году Канцлер ФРГ выступила в защиту экс-премьера Украины Юлии Тимошенко, которая была приговорена к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушении закона при заключении газовых контрактов с Россией. В Германию даже пригласили дочь Тимошенко Евгению и обсудили с ней подачу иска в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). А в Украину, для оказания медицинской помощи Юлии Тимошенко, отправили немецкого врача.

Ангела Меркель выступила в защиту Юлии Тимошенко / Фото: Персональний сайт Юлии Тимошенко

Соглашение об ассоциации с ЕС

В 2014 году Украина и ЕС подписали Соглашение об ассоциации. Этому предшествовали народные волнения на Майдане после приостановки процесса евроинтеграции Виктором Януковичем.

Напомним, в ноябре 2013 года канцлер Германии Ангела Меркель и президент Литвы Даля Грибаускайте пытались уговорить Виктора Януковича подписать соглашение об ассоциации Украина-ЕС. На что президент Украины ответил, что уже есть решение правительства – не подписывать документ. При этом в кулуарах саммита "Восточного партнерства" Янукович пожаловался канцлеру Германии на давление со стороны России.

"Я три с половиной года в очень неравных условиях с очень сильной Россией был один на один", – сказал Янукович, ударив кулаком об кулак.

В результате смены власти и конфликта с РФ Киев снова начал активное сближение с Евросоюзом.

Виктор Янукович пожаловался Ангеле Меркель на давление со стороны России / Фото: REUTERS

Минские соглашения – 2

11-12 февраля 2015 года на саммите в Минске Ангелой Меркель, а также руководителями Франции, Украины и России в формате "нормандской четверки" было согласовано и подписано Второе минское соглашение об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе. Позже Минские договоренности были одобрены специальной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Ангелой Меркель, а также руководителями Германии, Франции, Украины и России было подписано Второе минское соглашение / Фото: AP News

Непризнание голодомора

В 2019 году правительство Германии заявило, что не считает массовую гибель граждан СССР от голода в 1932-1933 годах геноцидом украинского народа. В правительстве объяснили, что лишь после 1948 года в международном праве появилось определение того, при каких условиях можно говорить о геноциде. Поэтому существует разница между политической и международно-правовой оценкой тех событий. Посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал переформатировать украинскую-немецкую историческую комиссию за ее бездеятельность.

Аннексия Крыма

Ангела Меркель не раз заявляла о том, что аннексия Россией Крыма является нарушением территориальной целостности Украины. Свою позицию канцлер ФРГ не изменила и во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным 20 августа 2021 года.​

Во время встречи с Путиным Меркель подчеркнула, что аннексия Крыма является нарушением территориальной целостности Украины / Фото: kremlin.ru

Противодействие агрессии России

В поддержке Украины против агрессии России именно Берлин стал основным игроком на международной арене. Меркель убеждала страны Евросоюза ввести санкции против России, а также своим авторитетом пыталась влиять на Владимира Путина. В частности, в Минске, в феврале 2015 года, канцлер вела переговоры в течение 17 часов. Разговор смог остановить горячую фазу боевых действий на Донбассе, хотя вопрос окончательного завершения войны еще остается открытым.

Северный поток – 2

Поддержка строительства российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины стала одним из главных недоразумений между Киевом и Берлином. Меркель утверждает, что это экономический проект и не надо его политизировать. В то же время Украина, Польша, страны Балтии и США считают, что из-за ЕС становится энергетически зависимой от РФ. Тем не менее Россия успешно завершила строительство газопровода.

Владимир Зеленский не согласен с подходом Германии и США к вопросу "Северного потока – 2" / Фото: president.gov.ua, REUTERS

Поддержка реформ в Украине

Несмотря на возмущение Киева из-за поддержки Германией "Северного потока – 2", отношения Украины и ФРГ сегодня гораздо лучше, чем во время начала канцлерства Меркель. Германия является третьим крупнейшим финансовым донором Украины после ЕС в целом и США. Немцы инвестировали сотни миллионов евро в украинские реформы, а также консультировали украинское правительство, особенно в вопросах децентрализации.

Украинцы также доверяют Меркель. По данным соцопросов, канцлер ФРГ пользуется большей общественной поддержкой, чем лидеры других стран. В частности, согласно данным соцгруппы "Рейтинг", к Меркель положительно относятся 73% граждан Украины. И хотя после "Северного потока – 2" показатели Меркель слегка снизились, у нее все равно остается самый высокий рейтинг среди ключевых мировых политиков.

Украина в сфере интересов ФРГ

Глава Института глобальных стратегий Вадим Карасев отмечает, что в политике Ангелы Меркель в отношении Украины преобладали позитивные моменты.

"Меркель осудила аннексию Крыма, способствовала организации встреч в "нормандском формате", без нее не было бы Минска", – говорит "Сегодня" эксперт.

С ним соглашается политолог-международник, магистр государственного управления Владимир Воля.

"Благодаря Меркель на встрече в Минске было остановлено наступление вражеских сил на Донбассе. Украина могла бы потерять не только ОРДЛО, но и Мариуполь, и другие территории", – объясняет нам Воля.

Владимир Воля: "Благодаря Меркель на встрече в Минске было остановлено наступление вражеских сил на Донбассе" / Фото: Facebook

Также политологи отметили участие канцлера ФРГ в выделении Евросоюзом финансовой помощи Украине и в поддержке нашей страны в проведении реформ.

"Помощь Германии ощущается довольно сильно. Да, Меркель не поспособствовала Украине в получении ПДЧ в НАТО. Но это было не только ее решение. Франция и США так же не поддержали. Не хотели обострять отношения с Россией. Сегодня Запад вернулся к этому вопросу, и возможно, ситуация изменится", – говорит Карасев.

Владимир Воля обращает внимание на негативное отношение некоторых украинских политиков к Ангеле Меркель из-за ее поддержки запуска "Северного потока – 2".

"Северный поток – 2" экономически выгоден ФРГ. В то же время Меркель понимает, что из-за запуска газопровода Украина несет финансовые потери, поэтому пытается предоставить нам некие гарантии", – говорит Воля.

Политологи подчеркивают, что Ангела Меркель является канцлером Германии, а не президентом Украины.

"Естественно, в первую очередь она думает об интересах своей страны. Но в сфере интересов ФРГ также находится Украина. Ангела Меркель сделала очень много для того, чтобы в Украине был мир и стабильность", – резюмирует Карасев.

Вадим Карасев: "Меркель в первую очередь думает об интересах своей страны" / Фото: Facebook

Напомним, 26 сентября пройдут выборы, после которых выберут нового канцлера вместо Меркель.

Евросоюз томно, но с интересом наблюдает за тем, кто станет во главе одной из самых сильных стран, как после этого поменяется внутренняя и внешняя политика, отношения с Россией и Брюсселем, заработает ли "Северный поток – 2".

Вместе с тем эта политическая трансформация, от которой Германия уже порядком отвыкла, ослабляет вожжи немецкого влияния и дает сильную конкурентную возможность Франции.