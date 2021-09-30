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Навіть якщо не домовимось. Що потрібно терміново обговорити на нормандській зустрічі

Богдан Амінов Богдан Амінов Керівник розділу "Влада" Анна Ткаченко Анна Ткаченко провідний редактор розділу "Влада"
30 вересня, 11:02
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Припинити обговорення у нормандському форматі – не найкращий варіант, упевнений екс-глава МЗС України Костянтин Грищенко
Чи є сенс у нормандській зустрічі до відходу Меркель із посади канцлера, навіть якщо не очікується відчутного результату?
Чи є сенс у нормандській зустрічі до відходу Меркель із посади канцлера, навіть якщо не очікується відчутного результату? / Фото: Колаж: Сьогодні, ukrinform.ua

Україна має провести нормандську зустріч хоча б для того, щоб не зупиняти процес обговорення проблем щодо Донбасу. Відсутність будь-яких переговорів – це гірше, ніж провести саміт незалежно від результату, розповів колишній міністр закордонних справ України (2003-2005 та 2010-2012 рр.) Костянтин Грищенко у коментарі "Сьогодні".

"Зупинення на два роки самого процесу обговорення проблем – для України не найкращий варіант. І саме тому необхідно відновити обговорення в рамках "нормандського формату", хоч би яким був їхній результат", – каже екс-міністр.

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До речі, Росія повторює як мантру тезу "зустріч заради зустрічі не потрібна". У вересні це знову озвучив міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Ще можна зустріти позицію "немає тем для обговорення", яку використовує Москва.

Справа в тому, що Україна та Росія протягом двох років звинувачують друг одного у невиконанні паризького комюніке з Донбасу, підписаного у грудні 2019 року. Тоді ще "нормандська четвірка" домовилася зустрітися через чотири місяці, коли буде досягнуто результату за всіма пунктами документа.

Але Костянтин Грищенко переконаний, що і без цього лідерам держав є про що говорити: Що може бути гіршим за тишу? Є тиша, як у церкві, а є, як у труні. І в цьому випадку є бажання, щоби прозвучало хоч щось. Хоча б провести аудит того, де, хто і що зробив за два роки після Паризького саміту".

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До слова, редакція "Сьогодні" проаналізувала ситуацію у розширеному матеріалі: чи погодиться Путін на зустріч у нормандському форматі до нового року? Адже з'явився новий аргумент: остання участь у саміті Ангели Меркель – канцлера Німеччини, що йде, якого в дипломатичних колах називають архітектором Мінських угод щодо Донбасу.

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