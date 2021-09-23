Точка неповернення. Навіщо Москві "голос" Донбасу

У Кремлі немає єдиної думки про майбутнє Донбасу, зазначає спікер української делегації в ТКГ Олексій Арестович

На виборах в Держдуму РФ проголосували близько 200 тисяч жителів Донбасу. Фото: колаж "Сьогодні"

Жителі самопроголошених "Донецької і Луганської народних республік" вперше взяли участь в голосуванні на виборах у Держдуму Російської Федерації. Сайт "Сегодня" з'ясував, чому Росія залучила до виборів жителів "Л/ДНР" і утруднить це повернення ОРДЛО в Україні.

Проголосували близько 200 тисяч жителів Донбасу

17-19 вересня в Росії пройшли вибори до Держдуми восьмого скликання. Як заявив голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський, "голосування" жителів Донбасу стало "наймасштабнішим за кордоном", а потік охочих проголосувати був настільки "величезним", що для доставки людей на виборчі дільниці на території Ростовської області було організовано понад 1,4 тисячі транспортних рейсів.

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Голова виборчої комісії регіону Андрій Буров зазначив, що число тих, хто проголосував на ділянках в Некліновського, Матвєєво-Курганському, Куйбишевському районах, а також містах Новошахтинськ і Донецьк, склало 49,8 тисячі людей. Крім того, з 162 тисяч тих, що подали заявку на електронне голосування виборців, взяли участь близько 151 тисячі людей, тобто явка склала 93%. Виходячи з такої математики, проголосували близько 200 тисяч жителів Донбасу.

Звісно, ми не можемо перевірити кожен "електронний голос". Невідомо, хто голосував в електронних кабінетах і чи були насправді це саме жителі ОРДЛО. Проте, російська сторона "хвалиться" такою статистикою.

У голосуванні взяли участь жителі Донбасу, які отримали російські паспорти за спрощеною програмою, запущеною президентом Росії Володимиром Путіним в 2019 році. За останніми даними, власниками документів стали понад 650 тисяч людей.

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Для доставки жителів Донбасу на виборчі дільниці було організовано понад 1,4 тисячі транспортних рейсів. Фото: Znak.com

Як проходило голосування

Як повідомляють російські ЗМІ, Ростовська область на час триденного голосування стала "головним локальним інтеграційним центром Росії". У регіон на автобусах і поїздах масово звозили жителів самопроголошених "ДНР" і "ЛНР", яких брали 15 ростовських виборчих дільниць, розташованих на кордоні.

Зазначається, що біля виборчих дільниць із колонок лунала класика радянської та російської естради. Серед прибулих були в основному співробітники бюджетних організацій, студенти та робітники. Голосували мешканці "Л/ДНР" за пропутінську партію "Єдина Росія".

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Глава "ДНР" Денис Пушилін Денис Володимирович повідомляв, що влада самопроголошеної республіки організувала 825 автобусних і 12 залізничних рейсів у Ростовську область для голосуючих із "ДНР".

Серед прибулих були в основному співробітники бюджетних організацій, студенти та робітники. Фото: Znak.com

Пропаганда та іронія

Глава Інституту глобальних стратегій Вадим Карасьов вважає, що головна мета, яку переслідував Кремль при залученні жителів окупованого Донбасу до виборів – це показова гра і пропагандистський докір Україні.

"Москва продемонструвала, що Київ, який бореться за своїх громадян, не може їм забезпечити участь у виборах в українські органи влади, в той час як Росія змогла організувати участь у виборах до Держдуми. Тут якась іронія і в цьому головний підступ, адже та ж Росія, окупувавши Донбас, створила всі умови для того, щоб Україна не змогла залучити своїх громадян до виборів", – каже "Сегодня" політолог.

Вадим Карасьов: залучення жителів Донбасу до виборів – це пропаганда і іронія / Фото: Facebook

Зниження критики влади

Крім того, за словами експерта, залучення "Л/ДНР" до виборів в Держдуму необхідно було ще й для того, щоб знизити критику влади щодо повільності процесу приєднання Донбасу до Росії, на яке сподівалися прихильники "Л/ДНР".

З ним погоджується і глава Інституту публічної політики та консалтингу Сергій Биков.

"У "Л/ДНР" дедалі частіше почали говорити про те, що Москва їх кинула, зрадила, не виділяє гроші, не приймає до складу Росії. Для того, щоб виправити ситуацію і поліпшити проросійські настрої, жителям дали можливість голосувати", – говорить Биков.

Чи потрібен Путіну Донбас

Однак політолог Карасьов вважає, що саме приєднання Донбасу Путіну не потрібно.

"Він тримає цей варіант в резерві. Головний сценарій Путіна – впихнути Донбас назад в Україну, але з особливим статусом і правом вето для його представників в Раді. Таким чином він зможе блокувати в українському парламенті все неугодні йому рішення і законопроєкти", – пояснює експерт.

У той же час Карасьов зазначає, що Мінські угоди, в яких йдеться про особливий статус Донбасу, буксують, і цілком ймовірно, що в Кремлі передбачають провал свого плану.

"У такому разі, Росія може повернутися до питання інтеграції Донбасу, а залучення його жителів до виборів в РФ може бути якоїсь репетицією, пробним варіантом, щоб подивитися, якою буде реакція світової спільноти на зближення РФ з Донбасом", – каже Карасьов.

Голоси для "Єдиної Росії"

Магістр державного управління, політолог Володимир Воля зазначає, що пропутінської партії "Єдина Росія" потрібні були голоси для перемоги на виборах.

"Жителі Донбасу, отримали паспорти Росії – це ті, хто або працює в Росії, або сподівається на швидке входження до складу РФ. Всі вони голосували за "Єдину Росію", тим самим дали партії трохи більше 1% голосів", – говорить "Сегодня" Воля.

Володимир Воля: партії "Єдина Росія" потрібні були голоси для перемоги на виборах / Фото: Facebook

Подальша доля Донбасу

Радник глави Офісу президента, спікер української делегації в Тристоронньої контактній групі Олексій Арестович упевнений, що в Кремлі немає єдиної думки про подальшу долю Донбасу.

"Вони не визначилися, що робити з Донбасом. Одні заявляють: давайте скидати його Україні, поклавши початок федералізації. Інші наполягають – давайте включати в наш простір", – говорить "Сегодня" Арестович.

Спікер ТКГ зазначає, що перший крок інтеграції Донбасу з Росією був зроблений ще в вересні 2015 року, коли на непідконтрольних Україні територіях ввели грошову одиницю – російський рубль.

"Нині, коли жителі голосують, стає зрозуміло, що всіма маріонетковими структурами керує Кремль. Як тепер Росія представить світу, що на Донбасі відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт? Де тут логіка? " – каже Арестович.

Політолог Сергій Биков також вважає, що залученням жителів "Л/ДНР" до виборів в Держдуму Росія визнала факт власної агресії, фактичного захоплення Донбасу і повного протекторату окупованих територій.

"На Донбасі відбувається внутрішньоукраїнський конфлікт, нас там немає – заявляв раніше Кремль. Тепер же ми бачимо, що Росія масово роздає свої паспорти українським громадянам і залучає їх до виборів, тим самим показуючи свою зацікавленість в інтеграції даного регіону", – пояснює політконсультант.

Сергій Биков: Росія визнала факт захоплення Донбасу / Фото: Facebook

Як відреагував світ і Україна

Реакція світової спільноти на вибори в Росії не змусила на себе чекати.

"Більшість країн, в тому числі учасники Нормандського формату, не визнали вибори в Криму і засудили участь у виборах жителів Донбасу", – говорить Олексій Арестович.

"Це грубе порушення міжнародного права. Крім того, це порушення російського законодавства, адже голосування проходило без реєстру виборців з використанням інтернету", – додав радник глави Офісу президента.

Арестович також підкреслив, що більшість тих, хто проголосував зробили це під тиском.

"Люди були поставлені в умови – голосуєш чи втрачаєш роботу. У нас немає претензій до звичайних громадян, яких примушували і змушували голосувати. Щодо організаторів виборів – 17 вересня Рада національної безпеки і оборони України ввела санкції", – сказав Арестович.

Олексій Арестович: у нас немає претензій до звичайних громадян, яких примушували і змушували голосувати / Фото: Facebook

Що може зробити Київ

Політолог Володимир Воля зазначає, що на території "Л/ДНР" з кожним вдень дедалі менше України і дедалі більше Росії.

"Люди знаходяться в російському інформаційному просторі, живуть за російськими законами, тепер ще й підключаються до внутрішньополітичних процесів РФ. Де-факто, територія дедалі більше інтегрується в Росію. Але цей процес не є незворотнім. Адже багато жителів Донбасу хочуть жити в Україні. Нам потрібно шукати варіанти, щоб повернути наших громадян додому", – каже Воля.

На думку політолога Бикова, нині Україні необхідно звертатися до світової спільноти і, згуртувавшись, посилювати тиск на Росію. Про це ж нам говорить і Олексій Арестович.

"Росію чекають наслідки. Тристороння контактна група по вирішенню конфлікту на Донбасі і МЗС України вже зробили відповідні заяви", – підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України звернулася до світової спільноти із закликам не визнавати вибори в Держдуму РФ в Криму і на Донбасі.

На засіданні РНБО 17 вересня було вирішено почати вводити санкції проти всіх учасників виборів до парламенту Росії, організованих на території України – в окупованому Криму і на тимчасово непідконтрольних Україні територіях на сході країни. Будуть піддані санкціям навіть іноземні спостерігачі.