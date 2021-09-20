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Скільки українців привіз Кремль в Росію на вибори – вже озвучили статистику

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
20 вересня, 11:01
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За три дні виборів було організовано 1,4 тисячі транспортних рейсів для доставки українців на виборчі дільниці
Росія незаконно залучила українців до голосування на виборах. Колаж "Сьогодні"
Росія незаконно залучила українців до голосування на виборах. Колаж "Сьогодні"

На виборах в Державну Думу РФ проголосували близько 150 тисяч жителів окупованих територій Донбасу, яким окупанти посилено роздавали свої паспорти в останні дні.

Про це заявив на брифінгу голова комісії з міжнародного співробітництва Ради з прав людини РФ Кирило Вишинський, передає Українська правда.

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Він зазначив, що ця цифра приблизна і може бути ще більшою, оскільки якась частина людей, що живуть в т.зв. "ДНР" і "ЛНР" і отримали паспорти, раніше вже мала реєстрацію на території РФ і брала участь у виборах, маючи можливість голосувати не лише за федеральні партійні списки, а й за місцевих кандидатів.

"Але ось по тій інформації, яку надає ЦВК, її можна отримати емпіричним шляхом. На 15:45 проголосувало більше 150 тис. людей. Повторюся, ця цифра дуже приблизна, показує, як дистанційно голосував Донбас", – сказав Вишинський і додав, що це "голосування" в ОРДЛО стало "наймасштабнішим за кордоном".

За його словами, за три дня виборів було організовано 1,4 тисячі транспортних рейсів для доставки українців на виборчі дільниці.

Так людей в Макіївці відправляли на голосування. Фото: t.me/SNG_Makeevka/10819

Вибори в Держдуму РФ

  • Підрахунок голосів в Росії ще не закінчений, але після обробки 80% протоколів стало зрозуміло, що вибори в Держдуму, судячи з усього, виграє "Єдина Росія", яка набирає в районі 50%. Також в російський парламент, скоріш за все, пройдуть КПРФ, ЛДПР і "Нові люди".
  • Але чи законно перемагає путінська партія? Напередодні на виборах в Держдуму помітили маніпуляції з явкою виборців. Так, в деяких містах РФ і в окупованому українському Севастополі відбувалося щось дивне: станом на 15:00 явка була більшою, ніж на 18:00. До кінця дня загальні дані чомусь зменшувалися.
  • Крім того, жителям окупованих районів Донбасу Росія масово роздавала паспорти, щоб вони змогли голосувати, що порушує закони і українські, і міжнародні. Людей автобусами примусово звозили до виборчих дільниць.
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Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори в Держдуму РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

В свою чергу Європарламент в нещодавній доповіді закликав ЄС не визнавати російський парламент в разі, якщо вибори пройдуть з порушеннями.

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