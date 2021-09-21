Як світ відреагував на незаконні вибори Росії в Криму

Європейський Союз, США, Велика Британія та інші країни виступили з жорсткими заявами на адресу Росії

Захід розкритикував Росію. Колаж "Сьогодні"

У Росії відбулися вибори до Державної Думи, на яких перемогла путінська партія "Єдина Росія". До голосування незаконно залучили велику кількість українців – жителів окупованих Росією територій. У зв'язку з цим міжнародне співтовариство вже стало заявляти про невизнання результатів російських виборів.

Європейський Союз

У Брюсселі заявили, що не визнають незаконну анексію Криму і не визнають вибори на окупованому півострові.

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"Напередодні виборів посилилися репресії проти опозиційних політиків, організацій громадянського суспільства та незалежних ЗМІ, а також журналістів. Це призвело до обмеження вибору для російських виборців і їх можливості отримувати повну і точну інформацію про кандидатів ... Рішення Росії залучити жителів непідконтрольних уряду територій Донецької та Луганської областей України в Державну Думу, регіональні та місцеві вибори суперечить духу і цілям Мінських угод".

Велика Британія

Британське МЗС заявило, що дії російської влади щодо придушення незалежних ЗМІ та усунення опозиції суперечать міжнародним зобов'язанням, які Росія взяла на себе.

"Велика Британія також розчарована надмірними обмеженнями, які Росія створила для спостерігачів за виборами, зокрема для міжнародних спостерігачів, які є головним елементом демократичного контролю. Ми засуджуємо проведення цих виборів на суверенній території України і повторюємо, що анексія Криму Росією в березні 2014 року була незаконною і нелегітимною, і залишається такою до цього дня".

США

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В заяві Держдепу зазначається, що використання урядом Росії законів про "екстремістські організації", "іноземних агентів" і "небажаних організацій" серйозно обмежило політичний плюралізм і не дозволило російському народу реалізувати свої громадянські і політичні права.

"Ми закликаємо Росію дотримуватися своїх міжнародних зобов'язань з поваги прав людини і основних свобод і припинити кампанію тиску на громадянське суспільство, політичну опозицію та незалежні ЗМІ. Крім того, ми не визнаємо проведення виборів в Державну Думу Росії на суверенній українській території і підтверджуємо нашу незмінну підтримку територіальної цілісності і суверенітету України".

Україна

У МЗС України заявили, що приїзд в окупований Крим т.зв. російських спостерігачів на виборах в Держдуму РФ жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес на українському півострові.

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"Росія видає бажане за дійсне, називаючи кількох маргінальних політиків "міжнародними спостерігачами" на виборах в Криму. Іноземні уряди чітко заявили, що не визнаватимуть підсумків російського голосування на тимчасово окупованих територіях України. Розглядаємо приїзд агентів російського впливу на Кримський півострів як їх приватну ініціативу. Вони нікого не представляють, крім себе. Ця поїздка жодним чином не легітимізує незаконний виборчий процес. Партнери України застерігали своїх політиків від відвідин Кримського півострова. Ніяких підстав ставити під сумнів консолідовану міжнародну позицію по Криму немає", – сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

Франція

Париж ще напередодні виступив категорично проти російських виборів на окупованих територіях України.

"Франція не визнає незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя Російською Федерацією. Отже, Франція не визнає ні легітимність організації, ні результати голосування в Криму".

Грузія

"Міністерство закордонних справ Грузії засуджує анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і, як наслідок, не визнає парламентські вибори, що відбулися в Криму 17-19 вересня, оскільки це грубе порушення міжнародного права та українського законодавства", – йдеться в заяві.

Туреччина

Турецька влада відзначила, що Крим – окупована Росією частина України, тому результати цих виборів не мають юридичної сили.

"Туреччина підтримує територіальну цілісність України і не визнає незаконною анексію Криму. Відповідно, результати виборів до Державної думи Росії, які відбулися 17-19 вересня 2021 також в Криму, не мають юридичної сили для Туреччини"

Польща

Польськие МЗС теж "наїхало" на Росію.

"Міністерство закордонних справ вважає незаконним проведення "виборів" на незаконно окупованій Російською Федерацією території Кримського півострова... Республіка Польща підтверджує свою підтримку суверенітету і територіальної цілісності України" .

Що буде, якщо вибори в Держдуму РФ не визнають

Колишній міністр закордонних справ України (в 2003-2005 і 2010-2012 роках) Костянтин Грищенко розповів в коментарі "Сьогодні", що якщо Україна не визнає вибори в Держдуму РФ, то це все одно суттєво на відносини з Росією в цілому навряд чи вплине, "хоча б тому, що цих відносин практично немає на політичному рівні".

"Як можна впливати на те, чого не існує. У всякому разі, вони знаходяться на тому етапі, коли додаткові заяви вже не впливають на суть відносин", – сказав він.

Що стосується побоювань, що в разі невизнання Києвом Держдуми зірвуться і домовленості про транзит газу, Костянтин Іванович зазначив, що це більше відносини в трикутнику Європа-Росія-Україна і під віддаленим, але істотним впливом США. Тому в цьому питанні багато залежить від позиції західних партнерів. Не вплине рішення України і на роботу російської парламентської делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи, вважає дипломат.

"Якщо ми говоримо про парламентський вимір ПАРЄ, то саме існування ПАРЄ обумовлюється бажанням виховувати країни, які не дотягують до рівня розвинених демократій. Росія зовсім не дотягує, і вони будуть продовжувати її виховувати. А вона, як складний учень в школі, буде ігнорувати це виховання і надалі. Наша позиція на це ніяк не вплине", – додав Грищенко.

Вибори в Держдуму РФ

У Росії відбулися парламентські вибори. За підсумками трьох днів голосування перемогу здобула "Єдина Росія", яка набирає 49,82% голосів. Також в російський парламент проходять КПРФ, ЛДПР і "Нові люди".

Але чи законно перемагає путінська партія? Напередодні на виборах в Держдуму помітили маніпуляції з явкою виборців. Так, в деяких містах РФ і в окупованому українському Севастополі відбувалося щось дивне: станом на 15:00 явка була більшою, ніж на 18:00. До кінця дня загальні дані чомусь зменшувалися. І це лише один з епізодів серед порушень.

Крім того, жителям окупованих районів Донбасу Росія масово роздавала паспорти, щоб вони змогли голосувати, що порушує закони і українські, і міжнародні. Людей автобусами примусово звозили до виборчих дільниць. Стало відомо, що проголосували не менше 150 тисяч людей.

Нагадаємо, Верховна Рада нещодавно прийняла звернення до міжнародного співтовариства не визнавати вибори в Держдуму РФ, оскільки окупанти задіюють українських громадян.

В свою чергу Європарламент в нещодавній доповіді закликав ЄС не визнавати російський парламент в разі, якщо вибори пройдуть з порушеннями.