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Данилов рассказал, стоит ли ждать вторжения России в январе

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 ноября, 09:47
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Для СНБО в сообщениях о предполагаемом нападении "нет никакой новости"
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, готовится ли Украина к вероятному вторжению РФ. Фото: коллаж "Сегодня"
Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, готовится ли Украина к вероятному вторжению РФ. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов считает, что РФ не отважится на полномасштабное вторжение в январе 2021 года, однако не исключает агрессии Кремля в будущем.

Об этом он сказал в эфире ток-шоу "Право на владу" на канале "1+1".

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По словам Данилова, власть "все читает, анализирует, систематизирует".

"Мы на сегодняшний день не видим тех угроз, о которых говорит господин Буданов (глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов — Ред.) именно на 15 января. Я, Алексей Данилов как секретарь СНБО", — подчеркнул он.

Секретарь Совета нацбезопасности убежден, что Путин не снимает с повестки дня уничтожение Украины.

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"И этот вопрос не сегодня, не вчера — это вопрос, который у них (в России — Ред.) стоит, начиная с 2008-го года, когда Путин в США, встречаясь с американским президентом, заявил, что "такой страны нет, это наша страна, мы должны здесь навести порядок — отдайте нам ее". Это было в 2008 году. Ничего не изменилось", — сказал секретарь СНБО.

Единственное, что изменилось, по словам Данилова, это то, что мир понял, что Россия является агрессором и хочет напасть на Украину, а потому международное сообщество последовательно поддерживает официальный Киев.

Угроза вторжения РФ

  • В последнее время все чаще звучат заявления о том, что Россия наращивает войска и технику у границы с Украиной. Так, недавно газета The Washington Post писала, что в США спутниковые снимки зафиксировали силы 41-й общевойсковой армии РФ, обычно базирующиеся в Новосибирске, у границы с Украиной.
  • Кроме того, Politico опубликовало спутниковые снимки, на которых якобы запечатлены российские войска вблизи Украины, в частности в районе Курска, Брянска и Ельни.
  • Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов предупредил о возможном вторжении России уже в начале 2022 года. Он также показал возможные сценарии наступления российских войск на территорию Украины.
  • Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину.

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