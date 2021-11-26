Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📣 Що скаже Зеленський? 🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 👜 Чорна п'ятниця 2021
СЬОГОДНІ Влада Погляди

Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення Росії в січні

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
26 листопада, 09:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Для РНБО у повідомленнях про ймовірний напад "немає жодної новини"
Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, чи Україна готується до ймовірного вторгнення РФ. Фото: колаж "Сьогодні"
Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, чи Україна готується до ймовірного вторгнення РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення у січні 2021 року, проте не виключає агресії Кремля в майбутньому.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

Реклама

За словами Данилова, влада "все читає, аналізує, систематизує".

"Ми на сьогодні не бачимо тих загроз, про які говорить пан Буданов (глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов – Ред.) саме на 15 січня. Я, Олексій Данилов як секретар РНБО", – наголосив він.

Секретар Ради нацбезпеки переконаний, що Путін не знімає з порядку денного знищення України.

Реклама

"І це питання не сьогодні, не вчора – це питання, яке у них (у Росії – Ред.) стоїть, починаючи з 2008-го року, коли Путін у США, зустрічаючись з американським президентом, заявив, що "такої країни немає, це наша країна, ми повинні тут навести лад — віддайте нам її". Це було 2008 року. Нічого не змінилося", – сказав секретар РНБО.

Єдине, що змінилося, за словами Данилова, те, що світ зрозумів, що Росія є агресором і хоче напасти на Україну, а тому міжнародне співтовариство послідовно підтримує офіційний Київ.

Загроза вторгнення РФ

  • Останнім часом дедалі частіше звучать заяви про те, що Росія нарощує війська та техніку біля кордону з Україною. Так, нещодавно газета The Washington Post писала, що у США супутникові знімки зафіксували сили 41-ї загальновійськової армії РФ, які зазвичай базуються в Новосибірську, біля кордону з Україною.
  • Крім того, Politico опублікувало супутникові знімки, на яких нібито зафіксовано російські війська поблизу України, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Глава Головного управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року. Він також показав можливі сценарії настання російських військ на територію України.
  • Росія може використовувати "улюблений" метод для нападу на Україну.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько П'ять причин для військового вторгнення в Україну, підготовлені Росією Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов "Можуть накрити": Лукашенко попросив у Путіна ракети, які дістають до Києва та Варшави Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Келихи, курси української та ремонти: ви здивуєтеся, на що витрачає Верховна Рада мільйони з бюджету Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
25,2%
2
Порошенко Порошенко
17,5%
3
Бойко Бойко
10,9%
4
Тимошенко Тимошенко
9,4%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
5,2%
7
Гройсман Гройсман
4,9%
8
Мураєв Мураєв
4,8%
9
Ляшко Ляшко
3,1%
10
Гриценко Гриценко
2,6%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

26 листопада 1991. Відбулося перше засідання Конституційної комісії, яке відновило конституційний процес в Україні...

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.03

Російський рубль (₽)

0.3616

Євро (€)

30.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

96 282

захворіло за тиждень в Україні

-23%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти