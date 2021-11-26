Данілов розповів, чи варто чекати на вторгнення Росії в січні

Для РНБО у повідомленнях про ймовірний напад "немає жодної новини"

Секретар РНБО Олексій Данилов розповів, чи Україна готується до ймовірного вторгнення РФ. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов вважає, що РФ не наважиться на повномасштабне вторгнення у січні 2021 року, проте не виключає агресії Кремля в майбутньому.

Про це він сказав в ефірі ток-шоу "Право на владу" на каналі "1+1".

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За словами Данилова, влада "все читає, аналізує, систематизує".

"Ми на сьогодні не бачимо тих загроз, про які говорить пан Буданов (глава Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов – Ред.) саме на 15 січня. Я, Олексій Данилов як секретар РНБО", – наголосив він.

Секретар Ради нацбезпеки переконаний, що Путін не знімає з порядку денного знищення України.

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"І це питання не сьогодні, не вчора – це питання, яке у них (у Росії – Ред.) стоїть, починаючи з 2008-го року, коли Путін у США, зустрічаючись з американським президентом, заявив, що "такої країни немає, це наша країна, ми повинні тут навести лад — віддайте нам її". Це було 2008 року. Нічого не змінилося", – сказав секретар РНБО.

Єдине, що змінилося, за словами Данилова, те, що світ зрозумів, що Росія є агресором і хоче напасти на Україну, а тому міжнародне співтовариство послідовно підтримує офіційний Київ.

Загроза вторгнення РФ