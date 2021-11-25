Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину

Россия для вторжения в Украину может применить один из своих любимых методов – создать искусственный повод для объявления войны: либо спровоцировать Украину на огонь, либо подстроить постановочную провокацию для дискредитации нашей страны. Об этом идет речь в нашей статье.
Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Сегодня", что для аргументации вторжения в Украину Россия может создать искусственный повод.
Он напомнил о юридическом термине времен римского права Сasus belli, который означает формальный повод для объявления войны.
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"Россия может найти ряд причин для вторжения. Например, в 1939 году после обстрела советских пограничников финскими солдатами началась война СССР с Финляндией. Как выяснилось позже, обстрел совершили сами россияне. Таким же образом Россия развязала войну в Грузии в 2008 году", – говорит офицер.
Генерал не исключает, что Россия может использовать такой сценарий и на Донбассе.
"Могут устроить провокацию, якобы Украина применила запрещенное Минскими соглашениями оружие. Обвинить в нарушении договоренностей и начать войну", – подчеркнул Романенко.
Угроза нападения России
- Вблизи украинских границ Россия собрала уже огромную армию и продолжает дальше подтягивать силы. Так, например, на границе с Украиной замечены новые танковые дивизии РФ. При этом темпы переброски войск медленнее, чем в апреле этого года.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба уже посоветовал Путину не нападать на Украину, потому что Россию будут ждать серьезные проблемы и последствия.
- Тем временем в Украине уже заговорили о возможном введении военного положения из-за угрозы нападения. По информации лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, этот вариант сейчас рассматривает президент Владимир Зеленский.