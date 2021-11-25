Россия может использовать "любимый" метод для нападения на Украину

Кремль так уже развязывал две войны – против Финляндии и Грузии

Российские оккупанты привыкли действовать исподтишка. Коллаж "Сегодня"

Россия для вторжения в Украину может применить один из своих любимых методов – создать искусственный повод для объявления войны: либо спровоцировать Украину на огонь, либо подстроить постановочную провокацию для дискредитации нашей страны. Об этом идет речь в нашей статье.

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко рассказал "Сегодня", что для аргументации вторжения в Украину Россия может создать искусственный повод.

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Он напомнил о юридическом термине времен римского права Сasus belli, который означает формальный повод для объявления войны.

"Россия может найти ряд причин для вторжения. Например, в 1939 году после обстрела советских пограничников финскими солдатами началась война СССР с Финляндией. Как выяснилось позже, обстрел совершили сами россияне. Таким же образом Россия развязала войну в Грузии в 2008 году", – говорит офицер.

Генерал не исключает, что Россия может использовать такой сценарий и на Донбассе.

"Могут устроить провокацию, якобы Украина применила запрещенное Минскими соглашениями оружие. Обвинить в нарушении договоренностей и начать войну", – подчеркнул Романенко.

Угроза нападения России