Пять причин для военного вторжения в Украину, подготовленные Россией

Для аргументации нападения Москва нащупывает искусственный повод

Вторжение армии РФ в Украину может произойти в начале следующего года. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине и странах Запада все активнее говорят о вторжении российской армии, которое может произойти в начале следующего года. Сайт "Сегодня" выяснил, какие причины могут побудить Кремль развязать войну с Украиной и какой нужен Москве повод для атаки.

Что говорят украинские разведчики

Атака войск РФ может произойти в конце января – начале февраля. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию Military Times.

Реклама

По его словам, возле украинской границы находятся более 90 тысяч военнослужащих РФ. Буданов также предоставил изданию схему предполагаемого наступления.

Кирилл Буданов: "Атака войск РФ может произойти в конце января – начале февраля. Фото: коллаж "Сегодня"

О чем предупреждают на Западе

Издание Bloomberg, со ссылкой на данные американских разведчиков, информирует, что Россия рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям.

Реклама

"Разведка США предупредила европейских союзников, что "осталось мало времени" для того, чтобы помешать России начать военные действия в Украине", – пишет The New York Times.

В России заявили о "провокации"

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти заявления "нагнетанием истерики" и попыткой провокации. Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский также опроверг сообщения о подготовке Россией нападения на Украину.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", – заявил Полянский журналистам.

Реклама

При этом дипломат все же отметил, что мирная позиция Кремля сохранится до тех пор, пока Россия "не подвергнется провокациям от Украины или кого-то еще". В таком случае вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета РФ".

Дмитрий Полянский: "Вход на территорию соседнего государства станет "вопросом защиты суверенитета РФ"". Фото: riafan.ru

"Защита суверенитета РФ"

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что вхождение военных кораблей ВМС США USS Mount Whitney (LCC 20) и USS Porter в акваторию Черного моря – указывает на попытку Америки угрожать России войной. По ее словам, учения ВМС США – это лишь прикрытие. На самом деле в Вашингтоне якобы хотят разработать план военных действий на территории Украины.

Мария Захарова: "В Вашингтоне хотят разработать план военных действий на территории Украины" / Фото: МИД России

По мнению военного эксперта Олега Жданова, заявление Полянского о "защите суверенитета РФ" касается именно вопроса нахождения военных кораблей США в Черном море.

"Россия считает Крым своей территорией и дает понять, что посягательство на полуостров будет являться посягательством на территориальную целостность РФ", – говорит "Сегодня" Жданов.

Нехватка воды в Крыму

Член Меджлиса крымскотатарского народа, председатель Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев считает, что Россия может вторгнуться в Украину из-за нехватки воды в оккупированном Крыму.

"Питьевой воды на полуострове могло бы хватить для удовлетворения потребностей местного населения. Однако подконтрольные России власти Крыма предпочитают расходовать ее на промышленные и военные нужды, что приводит к серьезному кризису", – рассказывал Бариев в интервью изданию "Крым. Реалии".

По его словам, с начала аннексии РФ пыталась добиться от Украины возобновления подачи воды на полуостров по Северо-Крымскому каналу.

"В 2014 году российские военные пытались захватить сухопутный коридор в Крым, в том числе доступ к Каховскому водохранилищу. Тогда удалось остановить их продвижение на уровне Мариуполя", – говорит Бариев, отмечая, что Москва может повторить попытку.

Эскендер Бариев: "Россия может вторгнуться в Украину из-за нехватки воды в Крыму". Фото: uacrisis.org

Иностранные военные базы в Украине

Бывший заместитель начальника Генерального штаба ВСУ Игорь Романенко считает, что размещение военных баз НАТО и ЕС на территории Украины также может стать поводом для проявления российской агрессии.

"Если базы официально разместятся в Украине – это может стать причиной вторжения", – говорит "Сегодня" Романенко.

Искусственный повод для начала войны

В то же время эксперт уверен, что для аргументации вторжения в Украину Россия может создать искусственный повод.

"Есть такой юридический термин времен римского права Сasus belli – формальный повод для объявления войны. Россия может найти ряд причин для вторжения. Например, в 1939 году после обстрела советских пограничников финскими солдатами началась война СССР с Финляндией. Как выяснилось позже, обстрел совершили сами русские. Таким же образом Россия развязала войну в Грузии в 2008 году", – говорит Романенко.

Игорь Романенко: "Россия может создать искусственный повод для вторжения в Украину" / Фото: Facebook

Генерал-лейтенант в отставке не исключает, что Россия может использовать данный сценарий и на Донбассе.

"Могут устроить провокацию, якобы Украина применила запрещенное Минскими соглашениями оружием. Обвинить в нарушении договоренностей и начать войну", – говорит Романенко.

"Защита" российских граждан

Также, по словам генерала, Москва может начать вторжение с целью "защиты граждан России".

"Массовая раздача в ОРДЛО российских паспортов. Так называемое руководство "Л/ДНР" обратилось к России с просьбой призывать граждан РФ для прохождения военной службы по контракту на неподконтрольной Украине территории и получило на это согласие. Это дает России повод заявлять о необходимости защиты своих граждан, находящихся на Донбассе", – объясняет Романенко.

Россия может заявить о необходимости защиты своих граждан на Донбассе / Фото: Facebook

Нужен ли России повод для начала войны

По мнению Олега Жданова, для вторжения в Украину России не нужны никакие официальные причины.

"Россия нагло вторглась в Крым, Приднестровье, Сирию и не перед кем не отчитывалась. Кремль не считает нужным объяснять мировому сообществу причины. Единственный важный для Москвы повод – "спасение русского мира". Как заявлял Путин: "Граница России нигде не заканчивается. Россия – там, где есть русские". Эта фраза и есть основным объяснением возможного вторжения армии РФ на территорию любой страны, в том числе и Украины", – подытожил Жданов.

Олег Жданов: "Кремль не считает нужным объяснять мировому сообществу причины вторжения" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" выяснял, ждать ли нам вторжения армии РФ, защитят ли Украину международные партнеры и не начнется ли новая война.

Также мы сообщали, что Москва может атаковать Украину при помощи боевых самолетов. Сможет ли ВСУ противостоять ударам с воздуха – читайте в нашей статье.