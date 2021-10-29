"Медвежья услуга" Данилова: почему Зеленскому не нужна президентская республика

Главе государства Владимиру Зеленскому нет смысла менять форму правления в Украине с парламентско-президентской на президентскую, поскольку у него в руках и так сосредоточена полная власть, но имеет меньшую личную ответственность за провалы. Об этом идет речь в нашей статье.
Политолог Вадим Карасев объяснил "Сегодня", что Зеленскому изменение модели власти сегодня не нужно, поскольку у него есть монобольшинство в Раде, представители в Кабмине. Более того, если бы в Украине существовала форма президентской республики, за все провалы Кабмина официально отвечал бы Зеленский.
"Зачем президенту нести ответственность за проблемы с ЖКХ, пенсиями и другими социальными вопросами? Для этого есть громоотвод – премьер-министр, которого в любой момент можно уволить", – говорил эксперт.
По его словам, Данилов, сделав громкое заявление, оказал Зеленскому "медвежью услугу".
Далее по теме
"Тот случай, когда человек без соответствующего образования или опыта делает абсурдные заявления. Власть президента сегодня не менее сильна, чем она была бы в президентской республике, при этом у главы государства меньше ответственности", – подчеркнул Карасев.
Парламентско-президентская республика
- Дискуссии о переходе от парламентско-президентской к парламентской республике (или наоборот – к президентско-парламентской) в Украине идут со времен Леонида Кучмы и активизируются, как правило, во время выборов президента.
- Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент – устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний – еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и т. п.
- Но на днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужна президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас. По его мнению, парламентско-президентские республики возможны, когда есть уже устоявшаяся демократия.
- В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос изменения формы правления нужно решать на референдуме.
- Бывшего премьер-министра Владимира Гройсмана разозлили слова Данилова о новой форме правления в нашей стране. Он считает, что президентская республика приведет Украину к авторитаризму.