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Решать надо на референдуме – Арахамия об изменении формы правления в Украине

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
26 октября, 09:33
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Глава "Слуги народа" прокомментировал идею секретаря СНБО Алексея Данилова
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия / Фото: Facebook

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что идея превращения Украины из парламентско-президентской республики в жесткую президентскую – личная инициатива секретаря Совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова. По его словам, такие вопросы должны обсуждаться на референдуме, если будет запрос общества.

Об этом "слуга" сказал в эфире программы "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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"Это – личная позиция Данилова. Насколько мне известно, эту информацию он ни с кем не согласовывал. Это его личное мнение", – сказал Арахамия.

Глава СН считает, что вопросы о форме правления должны решаться исключительно на референдуме.

"Теоретически, если у общества есть такая потребность, то это можно решать на референдуме. Но, насколько мне известно, такой потребности нет, даже большой дискуссии в обществе нет. Это просто слова Данилова, которые не имеют никакой компании", – добавил он.

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Напомним, 25 октября Данилов заявил, что выступает за жесткую президентскую республику, в которой глава государства возглавляет исполнительную ветвь власти. По его мнению, при такой форме правления "есть ответственный человек, который понимает, на что он идет".

Почему Украину называют парламентско-президентской республикой?

Вид республики зависит от того, кто формирует и возглавляет правительство. Если министров назначает парламент, то и республика парламентская. Если президент формирует или возглавляет правительство, или просто имеет значительные полномочия в исполнительной власти (например, создает министерства), то республика президентская. Если и парламент, и президент формируют правительство, президент имеет широкие полномочия в исполнительной власти, а глава правительства не самостоятельный, такая республика является смешанной – как, по идее, у нас.

Парламентско-президентская республика – одна из многих смешанных форм правления, где преимущество в формировании правительства у парламента. Президент предлагает парламенту кандидата на должность премьер-министра, имеет широкие полномочия в исполнительной власти (например, влияет на назначение правительственных институтов), и может иметь в составе правительства нескольких своих министров.

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