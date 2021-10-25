Путин должен принять решение. Секретарь СНБО рассказал, когда закончится война на Донбассе

По словам Данилова, ключ к решению вопроса находится в Москве

Данилов заявил, что Путин должен сам закончить войну. Фото: коллаж "Сегодня"

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что украинские власти ждут тяжелые пару месяцев, они подходят к вопросу о пролонгации закона об ОРДЛО. У России есть большое желание внести туда свои коррективы, якобы для решения этого вопроса.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью РБК-Украина.

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"На самом деле, ключ от этого всего лежит в Москве. И если Путин не примет решение о том, что войну надо заканчивать, то вы можете все что угодно писать и делать. Примет ли он такое решение? Я пока не вижу аргументов, почему он это должен делать", – сказал он.

Война на Донбассе

Конфликт на востоке Украины начался после вторжения в апреле 2014 года российских войск на украинскую землю через границу в Донецкой и Луганской областях.

В связи с тем, что Россия всячески отрицает свою причастность к конфликту, война ведется как необъявленная. Евросоюз, Соединенные Штаты и многие другие страны осуждают агрессивные действия РФ.

Россия регулярно вооружает местных боевиков, передает им технику и направляет на восток Украины своих военных. За время войны на Донбассе Россия убила более 14 тысяч гражданских лиц и украинских военных, среди жертв есть дети.

Ранее мы сообщали, что СНБО рассмотрит новые санкции против оккупантов.

Также напомним, СНБО создал словарь российской пропаганды. Как правильно писать "ополчение Донбасса" и "русский мир".