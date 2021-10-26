Вирішувати треба на референдумі – Арахамія про зміну форми правління в Україні

Голова "Слуги народу" прокоментував ідею секретаря РНБО Олексія Данилова

Голова фракції "Слуга народу" Давід Арахамія / Фото: Facebook

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що ідея перетворення України з парламентсько-президентської республіки у жорстку президентську – особиста ініціатива секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олексія Данилова. За його словами, такі питання мають обговорюватись на референдумі, якщо буде запит суспільства.

Про це "слуга" сказав в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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"Це – особиста позиція Данилова. Наскільки мені відомо, цю інформацію він ні з ким не погоджував. Це його особиста думка", – сказав Арахамія.

Голова СН вважає, що питання про форму правління мають вирішуватись виключно на референдумі.

"Теоретично, якщо суспільство має таку потребу, то це можна вирішувати на референдумі. Але, наскільки мені відомо, такої потреби немає, навіть великої дискусії у суспільстві немає. Це просто слова Данилова, які не мають жодної компанії", - додав він.

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Нагадаємо, 25 жовтня Данилов заявив, що виступає за тверду президентську республіку, в якій голова держави очолює виконавчу гілку влади. На його думку, за такої форми правління "є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде".

Чому Україну називають парламентсько-президентською республікою?

Вид республіки залежить від того, хто формує і очолює уряд. Якщо міністрів призначає парламент, то і республіка парламентська. Якщо президент формує або очолює уряд, чи просто має значні повноваження у виконавчій владі (наприклад, створює міністерства), то республіка президентська. Якщо і парламент, і президент формують уряд, президент має широкі повноваження у виконавчій владі, а голова уряду не самостійний, така республіка є змішаною – як, по ідеї, у нас.

Парламентсько-президентська республіка – одна з багатьох змішаних форм правління, де перевагу у формуванні уряду має парламент. Президент пропонує парламенту кандидата на посаду прем'єр-міністра, має широкі повноваження у виконавчій владі (наприклад, впливає на призначення урядових інституцій), та може мати у складі уряду кількох своїх міністрів.

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