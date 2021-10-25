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Данилов виступив за нову форму правління України

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 жовтня, 13:33
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Секретар РНБО вважає, що парламентсько-президентські республіки можливі, коли є вже усталена демократія
Секретар РНБО Олексій Данилов
Секретар РНБО Олексій Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов вважає, що Україні потрібна президентська форма правління, а не парламентсько-президентська, як зараз.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Якщо ви хочете мою особисту думку, я можу сказати. Я за жорстку президентську республіку. Чому? Тому що тоді є відповідальна людина, яка розуміє, на що вона йде, навіщо і так далі. У нашій історії важко знайти факти, коли без особистості можна було зробити ривок вперед. Це не тільки в нашій історії. Сьогодні всі країни фактично створюють особистості", – сказав Данилов.

На його думку, парламентсько-президентська форма правління підходить для країн з усталеною протягом століть демократією.

Парламентсько-президентська республіка

Дискусії про перехід від парламентсько-президентської до парламентської республіки (або навпаки – до президентсько-парламентської) в Україні йдуть з часів Леоніда Кучми і активізуються, як правило, під час виборів президента.

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Парламентсько-президентська республіка, така як Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент – усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й правом вето. Уряд несе відповідальність тільки перед парламентом тощо.

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