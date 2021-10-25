Путін повинен прийняти рішення. Секретар РНБО розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що українську владу чекають важкі пару місяців, вона підходить до питання про пролонгацію закону про ОРДЛО. У Росії є велике бажання внести туди свої корективи для нібито вирішення цього питання.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна.
"Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все що завгодно писати і робити. Чи прийме він таке рішення? Я поки не бачу аргументів, чому він це повинен робити", – сказав він.
Війна на Донбасі
- Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
- Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
- Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.
Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.
Також нагадаємо, РНБО створив словник російської пропаганди. Як правильно писати "ополчення Донбасу" і "русский мир".