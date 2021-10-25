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Путін повинен прийняти рішення. Секретар РНБО розповів, коли закінчиться війна на Донбасі

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
25 жовтня, 10:44
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За словами Данілова, ключ до вирішення питання перебуває у Москві
Данилов заявив, що Путін повинен сам закінчити війну. Фото: колаж "Сьогодні"
Данилов заявив, що Путін повинен сам закінчити війну. Фото: колаж "Сьогодні"

Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що українську владу чекають важкі пару місяців, вона підходить до питання про пролонгацію закону про ОРДЛО. У Росії є велике бажання внести туди свої корективи для нібито вирішення цього питання.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Насправді, ключ від цього всього лежить у Москві. І якщо Путін не прийме рішення про те, що війну треба закінчувати, то ви можете все що завгодно писати і робити. Чи прийме він таке рішення? Я поки не бачу аргументів, чому він це повинен робити", – сказав він.

Війна на Донбасі

  • Конфлікт на сході України почався після вторгнення у квітні 2014 року російських військ на українську землю через кордон у Донецькій і Луганській областях.
  • Через те, що Росія всіляко заперечує свою причетність до конфлікту, війна ведеться як неоголошена. Євросоюз, Сполучені Штати і багато інших країн засуджують агресивні дії РФ.
  • Росія регулярно озброює місцевих бойовиків, передає їм техніку і направляє на схід України своїх військових. За час війни на Донбасі Росія вбила понад 14 тисяч цивільних осіб і українських військових, серед жертв є діти.

Раніше ми повідомляли, що РНБО розгляне нові санкції проти окупантів.

Також нагадаємо, РНБО створив словник російської пропаганди. Як правильно писати "ополчення Донбасу" і "русский мир".

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