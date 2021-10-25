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Данилов выступил за новую форму правления Украины

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор раздела Власть
25 октября, 13:33
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Секретарь СНБО считает, что парламентско-президентские республики возможны, когда есть уже устоявшаяся демократия
Секретарь СНБО Алексей Данилов
Секретарь СНБО Алексей Данилов / Фото: president.gov.ua

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украине нужна президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

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"Если вы хотите мое личное мнение, я могу сказать. Я за жесткую президентскую республику. Почему? Потому что тогда есть ответственный человек, который понимает, на что он идет, зачем и так далее. В нашей истории трудно найти факты, когда без личности можно было сделать рывок вперед. Это не только в нашей истории. Сегодня все страны фактически создают личности", – сказал Данилов.

По его мнению, парламентско-президентская форма правления подходит для стран с устоявшейся на протяжении веков демократией.

Парламентско-президентская республика

Дискуссии о переходе от парламентско-президентской к парламентской республике (или наоборот – к президентско-парламентской) в Украине идут со времен Леонида Кучмы и активизируются, как правило, во время выборов президента.

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Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент – устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний – еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и тому подобное.

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