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Данилов шокирован статьей Медведева, но больше его удивил один момент

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
16 октября, 12:49
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Высказываний бывшего президента РФ должны опасаться не только в Украине, но и в Европе
Данилов (справа) отреагировал на слова Медведева. Коллаж "Сегодня"
Данилов (справа) отреагировал на слова Медведева. Коллаж "Сегодня"

Статья заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине выходит за рамки здравого смысла, а также он наговорил гадостей и о Германии. В связи с этим удивляет отсутствие реакции немцев.

Об этом сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он считает, что этих высказываний бывшего президента РФ должны опасаться не только в Украине, но и в Европе.

"Хотел бы вернуться к господину Медведеву – то, что он сказал. Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления. То, что там говорится, вообще выходит за рамки здравого смысла. Когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы. Замалчивать, не обращать на это внимания, ходить в темных очках и не смотреть, что делает Российская Федерация...", – заявил секретарь СНБО.

Статья Медведева об Украине

  • В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.
  • Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.
  • Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, у Зеленского высмеяли статью Медведева. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поставил на место экс-президента РФ.

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Даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.

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