Данилов шокирован статьей Медведева, но больше его удивил один момент

Высказываний бывшего президента РФ должны опасаться не только в Украине, но и в Европе

Данилов (справа) отреагировал на слова Медведева. Коллаж "Сегодня"

Статья заместителя главы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине выходит за рамки здравого смысла, а также он наговорил гадостей и о Германии. В связи с этим удивляет отсутствие реакции немцев.

Об этом сказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" секретарь СНБО Алексей Данилов.

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Он считает, что этих высказываний бывшего президента РФ должны опасаться не только в Украине, но и в Европе.

"Хотел бы вернуться к господину Медведеву – то, что он сказал. Меня удивляет отсутствие реакции немцев. После такого заявления я бы считал, что немцы, по крайней мере на официальном уровне, должны сделать определенные заявления. То, что там говорится, вообще выходит за рамки здравого смысла. Когда речь идет дословно о нацистской Германии, об СС, это вызов не только для нашей страны. Это вызов для всей Европы. Замалчивать, не обращать на это внимания, ходить в темных очках и не смотреть, что делает Российская Федерация...", – заявил секретарь СНБО.

Статья Медведева об Украине

В российском издании "Коммерсант" вышла статья Медведева под названием "Почему бессмысленны контакты с нынешним украинским руководством", в которой он заявляет о бессмысленности переговоров с Киевом.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский предал свою идентичность и свой русский язык, а с "вывернутым наизнанку человеком" в РФ договариваться не будут и, мол, Россия будет ждать для переговоров нового, пророссийского руководства в Украине.

Медведев также не стеснялся в выражениях. Среди прочего он назвал украинский закон о коренных народах "ублюдочным", "Крымскую платформу" – дебильной, что Украина "сочиняет отдельную историю", а первые лица Украины – это люди, которые "не имеют никакой устойчивой самоидентификации".

Как мы уже писали, у Зеленского высмеяли статью Медведева. Советник главы ОПУ Михаил Подоляк поставил на место экс-президента РФ.

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Даже в России "разнесли" Медведева за слова об Украине. Российский оппозиционный политик Леонид Гозман считает, что это было фантастическим хамством и имперским высокомерием.