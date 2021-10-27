Гройсман: Президентская республика приведет Украину к авторитаризму

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Гройсман не хочет президентской республики. Коллаж "Сегодня"

Любые упреки и попытки превратить Украину из парламентско-президентской республики в жестко президентскую – недопустимы и ведут страну к авторитаризму и узурпации власти.

Такую точку зрения в эфире телеканала Украина 24 высказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

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По словам политика, власти сегодня не думают о социальных вопросах, о борьбе с ковидом, об экономике. В то же время пытаются набраться дополнительных полномочий, и это в условиях, когда есть монобольшинство в парламенте, моноправительство и правоохранительные органы.

"Обеспечьте социальную, экономическую, экологическую, биологическую безопасность, а не пробуйте натянуть на себя больше полномочий", – сказал Владимир Гройсман.

Он также прокомментировал практику принятия правительственных решений в Офисе президента и активное использование механизма санкций СНБО. По мнению Гройсмана, это подмена понятий и институтов, а не реальные шаги обновления страны.

"Нужны верховенство права и эффективная судебная система. У власти есть мандат от людей устанавливать это, но третий год ничего не делается", – подчеркнул политик.

Парламентско-президентская республика