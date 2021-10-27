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Гройсман: Президентская республика приведет Украину к авторитаризму

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
27 октября, 11:48
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Политика разозлили слова Алексея Данилова, который выступил за новую форму правления в нашей стране
Гройсман не хочет президентской республики. Коллаж "Сегодня"
Гройсман не хочет президентской республики. Коллаж "Сегодня"

Любые упреки и попытки превратить Украину из парламентско-президентской республики в жестко президентскую – недопустимы и ведут страну к авторитаризму и узурпации власти.

Такую точку зрения в эфире телеканала Украина 24 высказал лидер политической партии "Украинская Стратегия" Владимир Гройсман.

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По словам политика, власти сегодня не думают о социальных вопросах, о борьбе с ковидом, об экономике. В то же время пытаются набраться дополнительных полномочий, и это в условиях, когда есть монобольшинство в парламенте, моноправительство и правоохранительные органы.

"Обеспечьте социальную, экономическую, экологическую, биологическую безопасность, а не пробуйте натянуть на себя больше полномочий", – сказал Владимир Гройсман.

Он также прокомментировал практику принятия правительственных решений в Офисе президента и активное использование механизма санкций СНБО. По мнению Гройсмана, это подмена понятий и институтов, а не реальные шаги обновления страны.

"Нужны верховенство права и эффективная судебная система. У власти есть мандат от людей устанавливать это, но третий год ничего не делается", – подчеркнул политик.

Парламентско-президентская республика

  • Дискуссии о переходе от парламентско-президентской к парламентской республике (или наоборот – к президентско-парламентской) в Украине идут со времен Леонида Кучмы и активизируются, как правило, во время выборов президента.
  • Парламентско-президентская республика, такая как Украина, предусматривает избрание президента народом (в отличие от парламентской, где этим занимается, собственно, парламент). Президент имеет право распустить парламент, а парламент – устранить президента в порядке импичмента. Парламент и президент обладают правом законодательной инициативы, а последний – еще и правом вето. Правительство несет ответственность только перед парламентом и т. п.
  • Но на днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украине нужна президентская форма правления, а не парламентско-президентская, как сейчас. По его мнению, парламентско-президентские республики возможны, когда есть уже устоявшаяся демократия.
  • В свою очередь глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что вопрос изменения формы правления нужно решать на референдуме.

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