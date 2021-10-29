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"Ведмежа послуга" Данілова: чому Зеленському не потрібна президентська республіка

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
29 жовтня, 16:20
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Вадим Карасьов пояснив вигоду глави держави від парламентсько-президентської форми правління в Україні
Заява Данілова (у кружечку) Зеленському лише на руку. Колаж "Сьогодні"
Заява Данілова (у кружечку) Зеленському лише на руку. Колаж "Сьогодні"

Главі держави Володимиру Зеленському немає сенсу змінювати форму правління в Україні з парламентсько-президентської на президентську, оскільки у нього в руках і так зосереджена повна влада, але має меншу особисту відповідальність за провали. Про це йдеться у нашій статті.

Політолог Вадим Карасьов пояснив "Сьогодні", що Зеленському зміна моделі влади сьогодні не потрібна, оскільки має монобільшість у Раді, представників в Кабміні. Більше того, якби в Україні існувала форма президентської республіки, за всі провали Кабміну офіційно відповідав би Зеленський.

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"Навіщо президенту нести відповідальність за проблеми із ЖКГ, пенсіями та іншими соціальними питаннями? Для цього є громовідвід – прем'єр-міністр, якого будь-якої миті можна звільнити", – говорив експерт.

За його словами, Данілов, зробивши гучну заяву, зробив Зеленському "ведмежу послугу"

"Той випадок, коли людина без відповідної освіти чи досвіду робить абсурдні заяви. Влада президента сьогодні не менш сильна, ніж вона була б у президентській республіці, при цьому у глави держави менше відповідальності", – наголосив Карасьов.

Парламентсько-президентська республіка

  • Дискусії про перехід від парламентсько-президентської до парламентської республіки (або навпаки – до президентсько-парламентської) в Україні тривають із часів Леоніда Кучми й активізуються зазвичай під час виборів президента.
  • Парламентсько-президентська республіка, така як Україна, передбачає обрання президента народом (на відміну від парламентської, де цим займається, власне, парламент). Президент має право розпустити парламент, а парламент – усунути президента в порядку імпічменту. Парламент і президент мають право законодавчої ініціативи, а останній – ще й право вето. Уряд несе відповідальність тільки перед парламентом тощо.
  • Але днями секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україні потрібна президентська форма правління, а не парламентсько-президентська, як зараз. На його думку, парламентсько-президентські республіки можливі, коли є вже усталена демократія.
  • Зі свого боку голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія вважає, що питання зміни форми правління потрібно вирішувати на референдумі.

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