Редакционная политика телеканалов "Украина" и "Украина 24" абсолютно отвечает журналистским стандартам, писаным и неписаным законам и правилам жизни современного украинского общества и является проукраинской. Об этом рассказал в интервью член Наблюдательного совета "Медиа Группы Украина" Дмитрий Белянский.
"Редакционная политика каналов "Украина" и "Украина 24" – проукраинская. Сильная, независимая и суверенная Украина – наша общая цель. В эфире, в новостях и ток-шоу мы называем вещи своими именами: войну – войной, аннексию – аннексией, оккупацию – оккупацией, агрессию – агрессией", – сказал он.
Дмитрий Белянский отмечает, что каналы абсолютно отвечают писаным и неписаным законам и правилам жизни современного украинского общества и в последнее время напротив часто слышал "упрек в подчеркнутой прогосударственности, чем в наличии пророссийских нарративов в эфире".
"Мы никогда не скрывали от зрителей, что мы коммерческий канал. Мы не искажаем новости, но ведь мы имеем право информировать общество о работе бизнеса, включая группу СКМ?" – сказал член наблюдательного совета "Медиа Группы Украина".
Он подчеркнул, что телеканал "Украина 24" построен так, чтобы там могло прозвучать абсолютно любое мнение, и "любой украинский журналист, не сбежавший и не переметнувшийся на сторону врага в этой войне, может работать в нашем эфире, какие бы взгляды он ни исповедовал".
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"Потому что это и существуют гарантированная Конституцией свобода слова. И именно она отличает нас от жителей тоталитарного государства, где мнение большинства жителей существуют единственной доступной формой правды", – резюмировал Дмитрий Белянский.
Банковая давит на СМИ?
- В последнее время украинская власть все чаще пытается несправедливо обвинить журналистов в политической ангажированности.
- Не воспринимающее критику руководство страны оказывает давление на неугодные медиа, осмелившиеся критиковать "политику партии", и использует при этом различные методы – от попыток раскопать хоть какой-то, пусть даже нелепый компромат на журналистов до публичного объявления бойкота телеканалам.
- А недавно глава общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталий Шабунин, которого СМИ не раз подозревали в тесных связях с Офисом президента, сообщил, что его организация неожиданно проанализировала ток-шоу "Хард с Влащенко" и сделала выводы, что там якобы распространяют тезисы российской пропаганды и антизападные нарративы.