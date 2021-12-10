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Белянський: Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" – проукраїнська

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
10 грудня, 16:53
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На телеканалах можуть звучати абсолютно різні думки та працюють будь-які журналісти, які не перейшли до ворога
Дмитро Белянський пояснив, як працюють телеканали. Колаж "Сьогодні"
Дмитро Белянський пояснив, як працюють телеканали. Колаж "Сьогодні"

Редакційна політика телеканалів "Україна" та "Україна 24" абсолютно відповідає журналістським стандартам, писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства та є проукраїнською. Про це розповів в інтерв'ю член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський.

"Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" — проукраїнська. Сильна, незалежна та суверенна Україна – наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну — війною, анексію — анексією, окупацію — окупацією, агресію — агресією", – сказав він.

Дмитро Белянський зазначає, що канали абсолютно відповідають писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства і останнім часом навпаки часто чув "закид у підкресленій продержавності, ніж у наявності проросійських наративів в ефірі".

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"Ми ніколи не приховували від глядачів, що ми комерційний канал. Ми не перекручуємо новини, але ж ми маємо право інформувати суспільство про роботу бізнесу, включаючи групу СКМ?" – сказав член наглядової ради "Медіа Групи Україна".

Він підкреслив, що телеканал "Україна 24" побудований так, щоб там могла прозвучати абсолютно будь-яка думка, і "будь-який український журналіст, який не втік і не перейшов на бік ворога в цій війні, може працювати в нашому ефірі, хоч би які погляди він сповідував".

"Тому що це і є гарантована Конституцією свобода слова. І саме вона відрізняє нас від жителів тоталітарної держави, де думка більшості жителів є єдиною доступною формою правди", – резюмував Дмитро Белянський.

Банкова тисне на ЗМІ?

  • Останнім часом українська влада все частіше намагається несправедливо звинуватити журналістів у політичній ангажованості.
  • Керівництво країни, яке не сприймає критику, чинить тиск на неугодні медіа, що наважилися критикувати "політику партії", і використовує при цьому різні методи – від спроб розкопати хоч якийсь, хай навіть безглуздий компромат на журналістів до публічного оголошення бойкоту телеканалам.
  • А нещодавно голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, якого ЗМІ не раз підозрювали у тісних зв'язках з Офісом президента, повідомив, що його організація несподівано проаналізувала ток-шоу "Хард із Влащенко" і зробила висновки, що там нібито розповсюджують тези російської пропаганди та антизахідні наративи.

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Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
15,0
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
13,3
4
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
9,9
5
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,2
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,7
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,7
8
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,4
9
"Наші" (Мураєв) "Наші" (Мураєв)
5,3
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,5
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
2,8
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