Редакційна політика телеканалів "Україна" та "Україна 24" абсолютно відповідає журналістським стандартам, писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства та є проукраїнською. Про це розповів в інтерв'ю член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський.
"Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" — проукраїнська. Сильна, незалежна та суверенна Україна – наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну — війною, анексію — анексією, окупацію — окупацією, агресію — агресією", – сказав він.
Дмитро Белянський зазначає, що канали абсолютно відповідають писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства і останнім часом навпаки часто чув "закид у підкресленій продержавності, ніж у наявності проросійських наративів в ефірі".
"Ми ніколи не приховували від глядачів, що ми комерційний канал. Ми не перекручуємо новини, але ж ми маємо право інформувати суспільство про роботу бізнесу, включаючи групу СКМ?" – сказав член наглядової ради "Медіа Групи Україна".
Він підкреслив, що телеканал "Україна 24" побудований так, щоб там могла прозвучати абсолютно будь-яка думка, і "будь-який український журналіст, який не втік і не перейшов на бік ворога в цій війні, може працювати в нашому ефірі, хоч би які погляди він сповідував".
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"Тому що це і є гарантована Конституцією свобода слова. І саме вона відрізняє нас від жителів тоталітарної держави, де думка більшості жителів є єдиною доступною формою правди", – резюмував Дмитро Белянський.
Банкова тисне на ЗМІ?
- Останнім часом українська влада все частіше намагається несправедливо звинуватити журналістів у політичній ангажованості.
- Керівництво країни, яке не сприймає критику, чинить тиск на неугодні медіа, що наважилися критикувати "політику партії", і використовує при цьому різні методи – від спроб розкопати хоч якийсь, хай навіть безглуздий компромат на журналістів до публічного оголошення бойкоту телеканалам.
- А нещодавно голова громадської організації "Центр протидії корупції" Віталій Шабунін, якого ЗМІ не раз підозрювали у тісних зв'язках з Офісом президента, повідомив, що його організація несподівано проаналізувала ток-шоу "Хард із Влащенко" і зробила висновки, що там нібито розповсюджують тези російської пропаганди та антизахідні наративи.