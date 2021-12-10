На телеканалах можуть звучати абсолютно різні думки та працюють будь-які журналісти, які не перейшли до ворога

Дмитро Белянський пояснив, як працюють телеканали. Колаж "Сьогодні"

Редакційна політика телеканалів "Україна" та "Україна 24" абсолютно відповідає журналістським стандартам, писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства та є проукраїнською. Про це розповів в інтерв'ю член Наглядової ради "Медіа Групи Україна" Дмитро Белянський.

"Редакційна політика каналів "Україна" та "Україна 24" — проукраїнська. Сильна, незалежна та суверенна Україна – наша спільна мета. В ефірі, у новинах і токшоу ми називаємо речі своїми іменами: війну — війною, анексію — анексією, окупацію — окупацією, агресію — агресією", – сказав він.

Дмитро Белянський зазначає, що канали абсолютно відповідають писаним та неписаним законам та правилам життя сучасного українського суспільства і останнім часом навпаки часто чув "закид у підкресленій продержавності, ніж у наявності проросійських наративів в ефірі".

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"Ми ніколи не приховували від глядачів, що ми комерційний канал. Ми не перекручуємо новини, але ж ми маємо право інформувати суспільство про роботу бізнесу, включаючи групу СКМ?" – сказав член наглядової ради "Медіа Групи Україна".

Він підкреслив, що телеканал "Україна 24" побудований так, щоб там могла прозвучати абсолютно будь-яка думка, і "будь-який український журналіст, який не втік і не перейшов на бік ворога в цій війні, може працювати в нашому ефірі, хоч би які погляди він сповідував".

"Тому що це і є гарантована Конституцією свобода слова. І саме вона відрізняє нас від жителів тоталітарної держави, де думка більшості жителів є єдиною доступною формою правди", – резюмував Дмитро Белянський.

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