Газету Kyiv Post закрили через Зеленського – журналісти

Єдина друкована англомовна газета в Україні призупинила роботу через тиск Офісу президента

Журналісти звинуватили президента у тиску на ЗМІ

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що звільнення журналістів Kyiv Post та зупинення роботи газети пов'язане з діями Офісу президента Володимира Зеленського. За його словами, ймовірно, влада натиснула на власника видання з метою змінити інформаційну політику ЗМІ.

"Kyiv Post закрили через тиск президента Зеленського. Представників його влади. Англомовна газета сприймалася дуже чутливо, адже багато західних посольств та представників провідних та вільних країн дізнавалися новини про Україну саме від Kyiv Post", – пояснив мотиви Офісу президента Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook .

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За його словами, журналісти "багато років тримали удар". Але, швидше за все, Банковій вдалося переконати власника видання Аднана Ківана перезапустити газету з новим менеджментом.

"Хто наступний? Буде зрозуміло незабаром", – резюмував Михайло Ткач, назвавши Володимира Зеленського авторитарним президентом.

Інформацію про тиск з боку Офісу президента також озвучила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

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"У стилі раннього Януковича. Тільки не хочеться розчаровувати авторів такого геніального плану – щось приховати у 2021 році просто неможливо. І дипломати, і європейські політики розуміють, що відбувається", – написала вона у себе в Facebook .

Нагадаємо, що сьогодні Аднан Ківан закрив газету Kyiv Post. Журналісти розповіли, що довідалися про це сьогодні вранці, коли прийшли на роботу. Одна із співробітниць видання Ганна Миронюк повідомила у соцмережах , що газету нібито закрили для перезапуску, але, на її думку, видавець у такий спосіб позбавляється від незручних журналістів.