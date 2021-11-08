Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
↪ Повернення Авакова 🔥 Шева - тренер в Італії! ⚡ Велике оновлення мереж 🚫 Жорсткий карантин
СЬОГОДНІ Влада Події

Газету Kyiv Post закрили через Зеленського – журналісти

8 листопада, 21:54
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Єдина друкована англомовна газета в Україні призупинила роботу через тиск Офісу президента
Журналісти звинуватили президента у тиску на ЗМІ
Журналісти звинуватили президента у тиску на ЗМІ

Журналіст "Української правди" Михайло Ткач повідомив, що звільнення журналістів Kyiv Post та зупинення роботи газети пов'язане з діями Офісу президента Володимира Зеленського. За його словами, ймовірно, влада натиснула на власника видання з метою змінити інформаційну політику ЗМІ.

"Kyiv Post закрили через тиск президента Зеленського. Представників його влади. Англомовна газета сприймалася дуже чутливо, адже багато західних посольств та представників провідних та вільних країн дізнавалися новини про Україну саме від Kyiv Post", – пояснив мотиви Офісу президента Михайло Ткач на своїй сторінці у Facebook .

Реклама

За його словами, журналісти "багато років тримали удар". Але, швидше за все, Банковій вдалося переконати власника видання Аднана Ківана перезапустити газету з новим менеджментом.

"Хто наступний? Буде зрозуміло незабаром", – резюмував Михайло Ткач, назвавши Володимира Зеленського авторитарним президентом.

Інформацію про тиск з боку Офісу президента також озвучила головна редакторка "Української правди" Севгіль Мусаєва.

Реклама

"У стилі раннього Януковича. Тільки не хочеться розчаровувати авторів такого геніального плану – щось приховати у 2021 році просто неможливо. І дипломати, і європейські політики розуміють, що відбувається", – написала вона у себе в Facebook .

Нагадаємо, що сьогодні Аднан Ківан закрив газету Kyiv Post. Журналісти розповіли, що довідалися про це сьогодні вранці, коли прийшли на роботу. Одна із співробітниць видання Ганна Миронюк повідомила у соцмережах , що газету нібито закрили для перезапуску, але, на її думку, видавець у такий спосіб позбавляється від незручних журналістів.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько Чи чекати на нові звільнення в Кабміні? У "Слузі народу" відповіли Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко Рейтинг Разумкова: які шанси ексспікера утримати підтримку до наступних виборів Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

8 листопада 1991. Із різних куточків України надходять повідомлення про вивезення військової техніки з території країни.

Зануритись у той день
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.1

Російський рубль (₽)

0.367

Євро (€)

30.1

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

152 263

захворіло за тиждень в Україні

0%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти