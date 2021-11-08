Газету Kyiv Post закрыли из-за Зеленского – журналисты

Единственная печатная англоязычная газета в Украине приостановила работу из-за давления Офиса президента

Журналисты обвинили президента в давлении на СМИ

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач сообщил, что увольнение журналистов Kyiv Post и приостановление работы газеты связано с действиями Офиса президента Владимира Зеленского. По его словам, вероятно, власть надавила на владельца издания с целью изменить информационную политику СМИ.

"Kyiv Post закрыли из-за давления президента Зеленского. Представителей его власти. Англоязычная газета воспринималась очень чувствительно, ведь много западных посольств и представителей ведущих и свободных стран узнавали новости об Украине именно от Kyiv Post", – объяснил мотивы Офиса президента Михаил Ткач на своей странице в Facebook.

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По его словам, журналисты "много лет держали удар". Но, скорее всего, Банковой удалось убедить владельца издания Аднана Кивана перезапустить газету с новым менеджментом.

"Кто следующий? Будет понятно совсем скоро", – резюмировал Михаил Ткач, назвав Владимира Зеленского авторитарным президентом.

Информацию о давлении со стороны Офиса президента озвучила также главный редактор "Украинской правды" Севиль Мусаева.

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"В стиле раннего Януковича. Только не хочется разочаровывать створов такого гениального плана – что-то скрыть в 2021 году просто невозможно. И дипломаты, и европейские политики понимают, что происходит", – написала она у себя в Facebook.

Напомним, что сегодня Аднан Киван закрыл Газету Kyiv Post. Журналисты рассказали, что узнали об этом сегодня утром, когда пришли на работу. Одна из сотрудниц издания Анна Миронюк сообщила в соцсетях, что газету якобы закрыли для перезапуска, но, по ее мнению, издатель таким образом избавляется от неудобных журналистов.