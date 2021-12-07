Атака Банковой. Телеведущая Влащенко раскрыла суть скандала с "рукой Кремля"

В чем суть конфликта и зачем Банковой обвинять журналистов

Наташа Влащенко расценивает обвинение Шабунина - как атаку Офиса президента. Фото: коллаж "Сегодня"

Ведущая программы "Народ против" и "HARD c Влащенко" на телеканале "Украина 24" Наташа Влащенко заявила: обвинения ее в "пророссийской пропаганде", выдвинутые главой общественной организации "Центр противодействия коррупции" Виталием Шабуниным, являются атакой, организованной Офисом президента. Об этом журналистка сообщила в своем YouTube-канале во вторник, 7 декабря.

Что произошло

6 декабря на своей странице в Facebоok Виталий Шабунин, которого СМИ не раз подозревали в тесных связях с Офисом президента, сообщил, что его общественная организация "Центр противодействия коррупции" неожиданно проанализировала ток-шоу "Хард с Влащенко" и сделала выводы, что там якобы распространяют тезисы российской пропаганды и антизападные нарративы.

Реклама

Вот что решил написать Шабунин о телеведущей: "Влащенко (раньше или позже) будет отдыхать не на Западе, а в такой милой ей России. Надеюсь, что там же она и будет жить".

Сразу несколько вопросов для дискуссии: почему Шабунин решил посмотреть и проанализировать конкретную программу на конкретном телеканале? Почему общественная организация, которая заявляет о борьбе с коррупцией, взялась за несвойственную ей функцию – анализ эфиров телеканалов? И главное – почему фокус внимания Шабунина не на спикерах, которых он подозревает в "российской пропаганде", а на журналистах, которые выступают модераторами телеэфира с разными мнениями?

Виталия Шабунина подозревают в тесных связях с Офисом президента / Фото: Facebook

Реклама

Как отреагировала Влащенко

Такое заявление возмутило телеведущую, которая подчеркнула, что "это уже не первый донос Шабунина, не имеющий под собой никаких оснований". По ее словам, активист лжет, умышленно называя ее "российской пропагандисткой", чтобы настроить против журналистки украинцев.

Как отметила ведущая, Шабунин обвинил ее в том, что в эфире ее ток-шоу звучала некая пропаганда антиреформаторских и антизападных нарративов.

"В цитатах главных так называемых "первоисточников" (о которых говорил Шабунин. – Ред.) фактически нет ничего, произнесенного мною. Совершенно очевидно, что в этих обвинениях есть манипуляции и подмена. Ведущей пытаются приписать взгляды гостей через их высказывания", – сказала Влащенко.

Реклама

Манипуляция и подмена

Как объяснила телеведущая, манипуляция состоит и в том, что речь идет только о высказываниях определенной группы гостей. При этом Шабунин не обратил внимания, что часто гостями шоу были представители различных политсил, в том числе и пропрезидентской партии.

"5 из 6 гостей, которых я приглашаю, – их никто не цитирует и не говорит о том, что это были яркие представители монобольшинства, что в каждой программе "Народ против" минимум три или четыре человека были всегда "слуги народа", – отметила Влащенко.

Он также добавила, что ее программа всегда сотрудничала с Офисом президента, который предлагал для эфира своих спикеров.

"И мы их брали (в эфир. – Ред.). Все это называется "натянуть сову на глобус". Нашими главными гостями были и представители ЕС, и "Голоса", и монобольшинства, и "Батькивщины", – сказала Вдащенко.

Наташа Влащенко: "Это уже не первый донос Шабунина, не имеющий под собой никаких оснований" / Фото: Facebook

Обвинение Шабунина – атака Банковой

Телеведущая подчеркнула, что расценивает обвинение Шабунина как атаку, которую организовал Офис президента.

"Сейчас идет борьба. Понятно, что и Шабунин, и Офис президента, на который он работает, тот же Сергей Лещенко и многие другие – они все работают против свободы слова. Они все хотят, чтобы журналисты просто закрыли рты. Это видно не только по журналистам "Украины 24", это видно по скандалу журналистки Мирославы Барчук, это видно по скандалу с журналистом Бутусовым. Это видно по взаимоотношениям с любыми журналистами, которые дерзнули критиковать власть. Есть бесконечное желание закрыть рот всем, кто критикует. Владимир Зеленский не первый президент, кто этого желает", – подытожила Влащенко.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в последнее время украинская власть все чаще пытается несправедливо обвинить журналистов в политической ангажированности. Не воспринимающее критику руководство страны оказывает давление на неугодные медиа, осмелившиеся критиковать "политику партии", используя при этом различные методы – от попыток "раскопать" хоть какой-то, пусть даже нелепый, компромат на журналистов до публичного объявления бойкота телеканалам.