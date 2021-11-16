Яценюк – президенту: Надо созывать СНБО из-за России, а не видео записывать

Политика удивила спокойная реакция украинской власти на скопление российских войск

Яценюк раскритиковал реакцию Зеленского на войска РФ. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский должен был сразу срочно созывать СНБО, когда появились данные о скоплении российских войск вблизи украинских границ, и сказать стране правду о возможной угрозе вторжения.

Об этом заявил в программе "Время Голованова" в эфире Украина 24 премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк.

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Его удивила спокойная реакция украинской власти в то время, когда мировые СМИ заявили об обострении военной ситуации на украинско-российской границе.

"На этом фоне президент Соединенных Штатов отправляет в Москву директора ЦРУ только с одной целью – сказать россиянам, что Америка не позволит Путину напасть на Украину. Когда весь мир стоит на ушах, президент должен был не записывать видео, как сегодня (15 ноября), а сразу созвать СНБО, сказать стране правду: "Да, есть накопление российских войск, я как Верховный главнокомандующий отдал такие и такие приказы. Знайте, что у нас достаточно сил защитить украинское государство", – сказал Яценюк.

Политик отметил быструю реакцию Запада – США, Британия, Франция, Германия повлияли на Киев, чтобы сделать заявление на весь мир: действительно, россияне таки накапливают войска вблизи Украины.

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"Они не просто быстро среагировали – американцы сегодня отправили 80 тонн боеприпасов. Есть неофициальное пока сообщение, что британцы готовы отправить 600 военнослужащих", – подчеркнул он.

Яценюк также считает, что Минский процесс зашел в тупик, а в "нормандском формате" с Путиным не о чем говорить Зеленскому.

"О чем проводить "Нормандию"? О том, что Путин уже выдал паспорта и проводит там выборы? Привлекает наших граждан, которые стали их гражданами, и голосуют за незаконно избранные российские органы власти. И о том, что Путин принял решение вообще предоставить экономическую самостоятельность и право так называемым "ДНР" и "ЛНР" продавать свои товары в Россию на законных основаниях? То есть ситуация чрезвычайно обострена", – резюмировал политик.

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