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Путин разрешил: Россия будет покупать товары "ДНР" и "ЛНР"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
15 ноября, 17:57
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Вопреки международным законам Путин начинает торговлю с сепаратистами
Серьезные торговые партнеры / Коллаж "Сегодня"
Серьезные торговые партнеры / Коллаж "Сегодня"

Россия открывает рынок для товаров из самопровозглашенных так называемых республик "ЛНР" и "ДНР". Соответствующее распоряжение дал российский президент Владимир Путин правительству РФ.

Об этом сообщает российское агентств ТАСС.

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Вопреки международным стандартам

Путин поручил принять ряд мер, которые смягчат условия допуска на российский рынок товаров из неподконтрольных Киеву территорий Украины – "ЛНР/ДНР".

В частности, Путин поручил кабмину в месячный срок обеспечить "в порядке исключения на период до политического урегулирования ситуации в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины на основании Минских соглашений" признание в России действительными сертификатов о происхождении товаров, выдаваемых органами, действующими на этих территориях.

При этом Путин разрешил допускать таких товаропроизводителей до участия в госзакупках. Кроме того, он поручил не применять количественные ограничения экспорта и импорта в отношении таких товаров.

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Нарушения Кремля

  • Напомним, в Украине действует Закон "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях". По международным законам, с территориями в таком статусе запрещено вступать в экономические отношения.
  • Тем временем оккупанты начали демонтировать так называемые "таможенные посты" между террористическими "ДНР" и "ЛНР", тем самым создав свою "свободную экономическую зону".
  • Как живут на оккупированных территориях в эфире "Свобода слова Савика Шустера" рассказал стилист Роман Медный, который на время вернулся домой к родителям. Цены постоянно растут быстрыми темпами, есть продукты из Украины и из России, но это все самого низкого качества.

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