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Яценюк – президенту: Треба скликати РНБО через Росію, а не відео записувати

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
16 листопада, 14:11
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Політика здивувала спокійна реакція української влади на скупчення російських військ
Яценюк розкритикував реакцію Зеленського на війська РФ. Колаж "Сьогодні"
Яценюк розкритикував реакцію Зеленського на війська РФ. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський мав одразу терміново скликати РНБО, коли з'явилися дані про скупчення російських військ поблизу українських кордонів і сказати країні правду про можливу загрозу вторгнення.

Про це заявив у програмі "Час Голованова" в ефірі Україна 24 прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк.

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Його здивувала спокійна реакція української влади у той час, коли світові ЗМІ заявили про загострення військової ситуації на українсько-російському кордоні.

"На цьому фоні президент Сполучених Штатів відправляє до Москви директора ЦРУ тільки з однією метою – сказати росіянам, що Америка не дасть можливості Путіну напасти на Україну. Коли весь світ стоїть на вухах, президент мав не записувати відео, як сьогодні (15 листопада), а зразу скликати РНБО, сказати країні правду: "Так, є накопичення російських військ, я як Верховний головнокомандувач віддав такі й такі накази. Знайте, що у нас достатньо сил захистити українську державу", – сказав Яценюк.

Політик відзначив швидку реакцію Заходу – США, Британія, Франція, Німеччина вплинули на Київ, щоб зробити заяву на весь світ: справді, росіяни таки накопичують війська поблизу України.

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"Вони не просто швидко відреагували – американці сьогодні відправили 80 тонн боєприпасів. Є неофіційне поки що повідомлення, що британці готові відправити 600 військовослужбовців", – наголосив він.

Яценюк також вважає, що Мінський процес зайшов у глухий кут, а в "нормандському форматі" з Путіним нема про що говорити Зеленському.

"Про що проводити "Нормандію"? Про те, що Путін уже видав паспорти і проводить там вибори? Залучає наших громадян, які стали їхніми громадянами, і вони голосують за незаконно обрані російські органи влади. І про те, що Путін ухвалив рішення взагалі надати економічну самостійність і право так званим "ДНР" і "ЛНР" продавати свої товари в Росію на законних підставах? Тобто, ситуація надзвичайно загострена", – резюмував політик.

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Нова військова загроза для України

  • Наприкінці жовтня західні ЗМІ почали писати про скупчення військ РФ поблизу України. На супутникових знімках були зафіксовані російські війська, зокрема в районі Курська, Брянська та Єльні.
  • Спочатку секретар РНБО Олексій Данілов спростовував скупчення військ, але того ж дня Головне управління розвідки Міноборони заявило про 90 тисяч російських військових на кордоні.
  • 10 листопада, після засідання РНБО, Володимир Зеленський виступив зі зверненням до українців. Серед іншого він заявив, що владі відомо про можливу військову загрозу з боку Росії.

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