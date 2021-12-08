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Яценюк о переговорах с Байденом: Путин понимает только язык силы

Мария Дмитренко Мария Дмитренко Редактор Власть Сегодня
8 декабря, 08:49
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Российский лидер пытается бросить вызов Западу, считает политик
Коллаж "Сегодня"
Коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин не изменит свои планы и постарается бросить вызов Западу, пока Украина не станет членом Евросоюза и НАТО.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, председатель Киевского форума по безопасности Арсений Яценюк во время онлайн-дискуссии 7 декабря.

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"Путин – не тот, кто будет рисовать красные линии. Западный мир и Украина будут устанавливать красные линии Путина: никакой эскалации, никакой дальнейшей агрессии против Украины. Оставьте Украину в покое и верните Донецк, Луганск и Крым", – сказал он.

Яценюк подчеркнул, что президент США Джо Байден проделал отличную работу в плане консолидации общей позиции всех наших западных союзников. И также добавил, что Путин пытается бросить вызов Западу и испытать президентство Байдена.

"Путин пытается восстановить Советский Союз и захватить всю Украину, а потому очень важно сейчас не посылать Путину никаких смешанных сигналов", – подчеркнул политик.

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По его словам, любая неоднозначность позволяет Путину разыгрывать игру с нашими западными партнерами и пытаться разделить ЕС и США. Поэтому никаких разногласий между нашими позициями – Украины, Европейского Союза и Соединенных Штатов не должно быть.

"Путин понимает только язык силы. Наша сила – в нашем единстве и в непреклонной поддержке территориальной целостности Украины. Наша сила – в решении наших западных партнеров предоставлять нам оборонное оружие. Наша сила в том, чтобы изложить Путину четкий план действий и показать, что произойдет, если Путин будет и дальше наращивать эскалацию и пытаться захватить Украину... Мы должны показать наше непреклонное единство и устойчивость", – убежден Яценюк.

Напомним, нынешняя онлайн-дискуссия Киевского Безопасного Форума и Атлантического Совета (Вашингтон) посвящена итогам телефонного разговора президента США Джозефа Байдена с Владимиром Путиным.

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