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Яценюк про переговори з Байденом: Путін розуміє лише мову сили

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
8 грудня, 08:49
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Російський лідер намагається кинути виклик Заходу, вважає політик
Арсеній Яценюк висловився про переговори Путіна та Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"
Арсеній Яценюк висловився про переговори Путіна та Байдена. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін не змінить своїх планів і намагатиметься кинути виклик Заходу, поки Україна не стане членом Євросоюзу та НАТО.

Про це сказав прем'єр-міністр України 2014-2016 років, голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк під час онлайн-дискусії 7 грудня.

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"Путін – не той, хто малюватиме червоні лінії. Західний світ та Україна встановлюватимуть червоні лінії Путіна: жодної ескалації, жодної подальшої агресії проти України. Дайте Україні спокій і поверніть Донецьк, Луганськ і Крим", – сказав він.

Яценюк наголосив, що президент США Джо Байден провів відмінну роботу щодо консолідації спільної позиції всіх наших західних союзників. І також додав, що Путін намагається кинути виклик Заходу та випробувати президентство Байдена.

"Путін намагається відновити Радянський Союз і захопити всю Україну, а тому дуже важливо зараз не надсилати Путіну жодних змішаних сигналів", – наголосив політик.

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За його словами, будь-яка неоднозначність дозволяє Путіну розігрувати гру з нашими західними партнерами та намагатися розділити ЄС та США. Тому жодних розбіжностей між нашими позиціями – України, Європейського Союзу та Сполучених Штатів не має бути.

"Путін розуміє лише мову сили. Наша сила – у нашій єдності та у непохитній підтримці територіальної цілісності України. Наша сила – у вирішенні наших західних партнерів надавати нам оборонну зброю. Наша сила в тому, щоб викласти Путіну чіткий план дій і показати, що станеться, якщо Путін і далі нарощуватиме ескалацію і намагатиметься захопити Україну... Ми повинні показати нашу непохитну єдність і стійкість", – переконаний Яценюк.

Нагадаємо, нинішня онлайн-дискусія Київського Безпечного Форуму та Атлантичної Ради (Вашингтон) присвячена підсумкам телефонної розмови президента США Джозефа Байдена із Володимиром Путіним.

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Переговори Байдена та Путіна

  • Переговори тривали дві години та п'ять хвилин. Вони проходили у закритому режимі за захищеною лінією відеозв'язку.
  • Більшість розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стосувалося ситуації навколо України. Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів та наших європейських союзників щодо ескалації Росією сил навколо України і ясно дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у разі військової ескалації.
  • Крім того, Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході.

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