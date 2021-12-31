"Вернем нормальную жизнь": Бойко рассказал, какой он видит Украину в новом году

Политик записал новогоднее поздравление и заверил, что в год тигра нам удастся сохранить страну и сделать жизнь лучше

Юрий Бойко обещает защитить страну от всех угроз. Коллаж "Сегодня"

Народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко пожелал украинцам мирного неба и достойного уровня жизни. Об этом он сказал в своем новогоднем поздравлении.

Он уверен, что в следующем году удастся вернуть украинцам нормальную жизнь.

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"Дорогие украинцы! Этот новый год мы начинаем общими мечтами: чтобы все наши родные были здоровы и счастливы, в Украину вернулся мир, у каждого была хорошая работа и достойные пенсии. Верю, вместе мы все преодолеем, сохраним страну и вернем нормальную жизнь. Пусть мечты сбываются. С Новым годом!" – сказал Юрий Бойко.

Политики поздравляют с 2022-м