"Вернем нормальную жизнь": Бойко рассказал, какой он видит Украину в новом году

Народный депутат, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко пожелал украинцам мирного неба и достойного уровня жизни. Об этом он сказал в своем новогоднем поздравлении.
Он уверен, что в следующем году удастся вернуть украинцам нормальную жизнь.
"Дорогие украинцы! Этот новый год мы начинаем общими мечтами: чтобы все наши родные были здоровы и счастливы, в Украину вернулся мир, у каждого была хорошая работа и достойные пенсии. Верю, вместе мы все преодолеем, сохраним страну и вернем нормальную жизнь. Пусть мечты сбываются. С Новым годом!" – сказал Юрий Бойко.
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