"Мир, где не будет войны": Пискун затронул важную тему в новогоднем поздравлении (видео)

Бывший генеральный прокурор Украины Святослав Пискун поздравил украинцев с наступающим Новым годом. В своей речи он вспомнил слова Мартина Лютера Кинга, афроамериканского общественного деятеля.
Видео поздравления публикует "Сегодня".
"Уважаемые украинцы! Когда-то известный общественный деятель Соединенных Штатов Америки Мартин Лютер Кинг начал свое выступление перед многомиллионной аудиторией следующими словами: "Я хочу проснуться утром и увидеть другой мир. Мир, где все люди будут равноправны, мир, где не будет бедных, мир, где не будет обездоленных, мир, где не будет войны и матери не будут оплакивать своих убитых сыновей. Я хочу увидеть мир, где всем будет хватать пищи и все будут здоровы". Уважаемые украинцы, я хочу вам всем пожелать, чтобы все, что я сказал произошло в отношении вас и нашего государства", – сказал Пискун.
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Напомним, Святослав Пискун – украинский политический деятель, трижды генеральный прокурор Украины, генерал-лейтенант налоговой милиции. Был народным депутатом двух созывов, заместителем секретаря СНБО. В июне 2020-го стал замгенпрокурора Ирины Венедиктовой, но спустя месяц был уволен.
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