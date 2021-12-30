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"Світ, де не буде війни": Піскун торкнувся важливої теми у новорічному привітанні (відео)

Марія Дмитренко Марія Дмитренко Редактор Влада Сьогодні
30 грудня, 16:53
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Святослав Піскун. Фото: колаж "Сьогодні"
Святослав Піскун. Фото: колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор України Святослав Піскун привітав українців з Новим роком. У своїй промові він згадав слова Мартіна Лютера Кінга, афроамериканського громадського діяча.

Відео вітання публікує "Сьогодні".

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"Шановні українці! Колись відомий громадський діяч Сполучених Штатів Америки Мартін Лютер Кінг розпочав свій виступ перед багатомільйонною аудиторією наступними словами: "Я хочу прокинутися вранці та побачити інший світ. Світ, де всі люди будуть рівноправні, світ, де не буде бідних, світ, де не буде знедолених, світ, де не буде війни і матері не оплакуватимуть своїх убитих синів. Я хочу побачити світ, де всім вистачатиме їжі і всі будуть здорові". Шановні українці, я хочу вам усім побажати, щоб усе, що я сказав відбулося відносно вас та нашої держави", – сказав Піскун.

Нагадаємо, Святослав Піскун – український політичний діяч, генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції. Був народним депутатом двох скликань, заступником секретаря РНБО. У червні 2020-го став заступником генпрокурора Венедіктової, але через місяць був звільнений.

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