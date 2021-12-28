Викопали труп та святкували на капоті: Піскун розповів новорічну історію

Ексгенпрокурор згадав, як розкрив злочин якраз під Новий рік

Святослав Піскун згадав незвичайну історію. Колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун розповів історію, як колись святкував Новий рік просто на місці розкриття злочину – доки викопували труп жінки у лісі, слідчі вже святкували на капоті автомобіля. Про це він згадав у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі Україна 24.

Він розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік. Ексгенпрокурор згадав про нерозкрите вбивство минулих років – зять убив свою тещу за те, що вона пропивала майно, витрачала гроші, а потім поховав її десь "під березою".

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"Почав я розбиратися. Переодягся у форму міліціонера, сказав у Бучі, що я – новий дільничний, пішов в один будинок, пішов по сусідах і кажу: "От ваша сусідка пропала 5 років тому, де вона поділася?". Кажуть: "Та де поділася, Вовка її, мабуть, убив". Я говорю: "Як це?". Кажуть: "Та вони постійно билися, сварилися", – розповідає він.

Піскун відправив чоловіка на три доби у камеру, допитав його і той зізнався, що поховав її. Він зазначив, що ніколи не забуде цієї історії, як вони поїхали шукати труп 31 грудня напередодні Нового року.

"Я говорю: "Їдь, покажи". А вже Новий рік, все. Дерева виросли, вже не той ліс, не ті дерева, він знайти не може. Ми притягли екскаватор і вже почали рити їм і шукати. Притягли другий екскаватор та почали розривати. Я ніколи не забуду... У мене були осінні туфлі. Я у житті так не замерзав. Шинель була прокурорською, але чорні туфлі були осінні. І я пам'ятаю, як став у той бруд, а мороз! Я після цього захворів на запалення легенів. Але я стояв – і не можна було піти, бо як викопають, то немає слідчого, то треба знову понятих, знову слідчого, знову його вести з в'язниці. Це проблема. Ми її дістали о 23:20. Викопали цю "ляльку" – як ми її назвали – замотану і відсвяткували Новий рік. Поки оглянули, поки судмедексперт, поки поняті, поки описали, в чому одягнена. І що ви думаєте – я прямо там на капоті із працівниками розшуку відсвяткував Новий рік", – розповів колишній генпрокурор.

Святослав Піскун