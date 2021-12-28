Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка
СЬОГОДНІ Влада Кулуари

Викопали труп та святкували на капоті: Піскун розповів новорічну історію

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Випускаючий Влада Сьогодні
28 грудня, 13:14
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Ексгенпрокурор згадав, як розкрив злочин якраз під Новий рік
Святослав Піскун згадав незвичайну історію. Колаж "Сьогодні"
Святослав Піскун згадав незвичайну історію. Колаж "Сьогодні"

Колишній генеральний прокурор Святослав Піскун розповів історію, як колись святкував Новий рік просто на місці розкриття злочину – доки викопували труп жінки у лісі, слідчі вже святкували на капоті автомобіля. Про це він згадав у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі Україна 24.

Він розповів про свій період роботи в Ірпені, де було до 90 вбивств на рік. Ексгенпрокурор згадав про нерозкрите вбивство минулих років – зять убив свою тещу за те, що вона пропивала майно, витрачала гроші, а потім поховав її десь "під березою".

Реклама

"Почав я розбиратися. Переодягся у форму міліціонера, сказав у Бучі, що я – новий дільничний, пішов в один будинок, пішов по сусідах і кажу: "От ваша сусідка пропала 5 років тому, де вона поділася?". Кажуть: "Та де поділася, Вовка її, мабуть, убив". Я говорю: "Як це?". Кажуть: "Та вони постійно билися, сварилися", – розповідає він.

Піскун відправив чоловіка на три доби у камеру, допитав його і той зізнався, що поховав її. Він зазначив, що ніколи не забуде цієї історії, як вони поїхали шукати труп 31 грудня напередодні Нового року.

"Я говорю: "Їдь, покажи". А вже Новий рік, все. Дерева виросли, вже не той ліс, не ті дерева, він знайти не може. Ми притягли екскаватор і вже почали рити їм і шукати. Притягли другий екскаватор та почали розривати. Я ніколи не забуду... У мене були осінні туфлі. Я у житті так не замерзав. Шинель була прокурорською, але чорні туфлі були осінні. І я пам'ятаю, як став у той бруд, а мороз! Я після цього захворів на запалення легенів. Але я стояв – і не можна було піти, бо як викопають, то немає слідчого, то треба знову понятих, знову слідчого, знову його вести з в'язниці. Це проблема. Ми її дістали о 23:20. Викопали цю "ляльку" – як ми її назвали – замотану і відсвяткували Новий рік. Поки оглянули, поки судмедексперт, поки поняті, поки описали, в чому одягнена. І що ви думаєте – я прямо там на капоті із працівниками розшуку відсвяткував Новий рік", – розповів колишній генпрокурор.

Святослав Піскун

  • Український політичний діяч, генеральний прокурор України, генерал-лейтенант податкової міліції. Був народним депутатом двох скликань, заступником секретаря РНБО. У червні 2020-го став заступником генпрокурора Венедіктової, але через місяць був звільнений.
  • Ране Піску розповідав про погрози вбивства, коли був генпрокурором. За його словами, загрози надходили не лише від криміналітету, а й від представників влади.
  • А 2019-го екс-генпрокурор "розклав по поличках" закон про захист викривачів корупції. Піскун упевнений, що у нинішніх реаліях "викривачі" домовлятимуться з корупціонерами.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
19,2
2
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
14,1
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
11,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
10,5
5
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
6,8
6
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
6,5
7
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
6,0
8
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
5,7
9
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
4,2
10
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,5
12
Партія Шарія Партія Шарія
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування SOCIS, 11-16 грудня 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
16,7%
2
Порошенко Порошенко
12,3%
3
Тимошенко Тимошенко
8,6%
4
Бойко Бойко
7,9%
5
Смешко Смешко
5,1%
6
Разумков Разумков
4,9%
7
Мураєв Мураєв
4,3%
8
Гройсман Гройсман
4,3%
9
Медведчук Медведчук
1,4%
10
Тягнибок Тягнибок
0,9%
11
Ляшко Ляшко
0,8%
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.23

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.82

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

32 520

захворіло за тиждень в Україні

-30%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти