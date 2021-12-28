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Выкопали труп и праздновали на капоте: Пискун рассказал новогоднюю историю

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Выпускающий Власть Сегодня
28 декабря, 13:14
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Экс-генпрокурор вспомнил, как раскрыл преступление аккурат под Новый год
Святослав Пискун вспомнил необычную историю. Коллаж "Сегодня"
Святослав Пискун вспомнил необычную историю. Коллаж "Сегодня"

Бывший генеральный прокурор Святослав Пискун рассказал историю, как когда-то праздновал Новый год прямо на месте раскрытия преступления – пока выкапывали труп женщины в лесу, следователи уже праздновали на капоте автомобиля. Об этом он вспомнил в программе "Хард с Влащенко" на телеканале Украина 24.

Он рассказал о своем периоде работы в Ирпене, где было до 90 убийств в год. Экс-генпрокурор вспомнил о нераскрытом убийстве прошлых лет – зять убил свою тещу за то, что она пропивала имущество, тратила деньги, а потом похоронил ее где-то "под березой".

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"Начал я разбираться. Переоделся в форму милиционера, сказал в Буче, что я – новый участковый, пошел в один дом, пошел по соседям и говорю: "Вот ваша соседка пропала 5 лет назад, где она делась?". Говорят: "Да где делась, Вовка ее, видимо, убил". Я говорю: "Как это?". Говорят: "Да они постоянно дрались, ссорились", – рассказывает он.

Пискун отправил мужчину на трое суток в камеру, допросил его и тот признался, что похоронил ее. Он отметил, что никогда не забудет эту историю, как они поехали искать труп 31 декабря в канун Нового года.

"Я говорю: "Поезжай, покажи". А уже Новый год, все. Деревья выросли, уже не тот лес, уже не те деревья, он найти не может. Мы притащили экскаватор и начали уже рыть им и искать. Притянули второй экскаватор и начали разрывать. Я никогда не забуду... У меня были осенние туфли. Я уже в жизни так не замерзал. Шинель была прокурорская, но черные туфли были осенние. И я помню, как встал в ту грязь, а мороз! Я после этого заболел воспалением легких. Но я стоял – и нельзя было уйти, потому что как выкопают, то нет следователя, то надо снова понятых, снова следователя, снова его вести из тюрьмы. Это проблема. Мы ее достали в 23:20. Выкопали эту "куклу" – как мы ее назвали – замотанную и отпраздновали Новый год. Пока осмотрели, пока судмедэксперт, пока понятые, пока описали, в чем одета. И что вы думаете – я прямо там на капоте с работниками розыска отпраздновал Новый год", – рассказал бывший генпрокурор.

Святослав Пискун

  • Украинский политический деятель, трижды генеральный прокурор Украины, генерал-лейтенант налоговой милиции. Был народным депутатом двух созывов, заместителем секретаря СНБО. В июне 2020-го стал замгенпрокурора Венедиктовой, но спустя месяц был уволен.
  • Ране Писку рассказывал об угрозах убийства, когда был генпрокурором. По его словам, угрозы поступали не только от криминалитета, но и от представителей власти.
  • А в 2019-м экс-генпрокурор "разложил по полочкам" закон о защите обличителей коррупции. Пискун уверен, что в нынешних реалиях "изобличители" будут договариваться с коррупционерами.

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