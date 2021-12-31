"Повернемо нормальне життя": Бойко розповів, якою він бачить Україну у новому році

Народний депутат, співголова політичної партії "Опозиційна платформа – За життя" Юрій Бойко побажав українцям мирного неба та гідного рівня життя. Про це він сказав у своєму новорічному привітанні.
Він упевнений, що наступного року вдасться повернути українцям нормальне життя.
"Дорогі українці! Цей новий рік ми розпочинаємо загальними мріями: щоб усі наші рідні були здорові та щасливі, в Україну повернувся мир, у кожного була гарна робота та гідні пенсії. Вірю, разом ми все подолаємо, збережемо країну та повернемо нормальне життя. Нехай мрії здійснюються. З новим роком!" – сказав Юрій Бойко.
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