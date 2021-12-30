"Час сміливих надій": Яценюк зворушливо привітав українців із Новим роком (відео)

Лідер партії "Народний фронт", прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк привітав українців із наступаючим Новим роком та Різдвом.
Відповідний пост з'явився на його сторінці у Facebook.
"У ці хвилини в кожному з нас оживає маленька дитина, зі спогадами про атмосферу свята, яку створювали нам батьки. Сьогодні ми відтворюємо цей настрій у своїх домівках у колі найрідніших людей. Хтось святкує Різдво і Новий рік, а хтось Новий рік і Різдво. Упевнений, що ця різниця тимчасова. Кожен прийме рішення, що йтиме від власного серця", – сказав Яценюк.
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Він додав, що новорічні свята – час найсміливіших надій та мрій, навіть у непрості часи.
"Нечисть погрожує нам війною, хоче крові і нашої землі. Але Україну і українців не здолати. Вітаю наших воїнів. Хай береже вас Божа Трійця. Вітаю наш український Крим і українців на нашому окупованому Донбасі. Настане час, і ми будемо разом святкувати Різдво і Новий рік у незалежній, соборній, єдиній Україні", – зазначив експрем'єр.
Крім того, Яценюк привітав західних союзників, нашу діаспору, волонтерів та всіх людей доброї волі, які сьогодні допомагають Україні бути сильною та об'єднаною.
"Вітаю вас, дорогі українці. Миру та злагоди. Нехай буде сильною наша держава Україна. Здоров'я кожному з вас та вашим сім'ям. З Різдвом! З Новим роком!" – підсумував він.
Останні заяви політика
- Лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк заявив, що президент України Володимир Зеленський має негайно відреагувати на марення, яке ніс президент Росії Володимир Путін під час пресконференції.
- Також політик закликав призначити спецпрокурора з "вагнергейту". Яценюк розповів, чи виявиться Україна у міжнародній ізоляції через злив секретних даних Росії.
- Експрем'єр вважає, що нинішній проєкт облаштування кордону нічим не відрізняється від проєкту 2014 року.
- Крім того, Яценюк дав пораду Зеленському. Він заявив, що для президента Володимира Зеленського зараз у пріоритеті має бути українська армія, а не створювати "фронти" та боротися з політичними опонентами всередині країни. Потрібно об'єднати всі політичні сили та суспільство навколо головної мети – протистояння Путіну.